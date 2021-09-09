300 TL’ye negatif PCR yapan laboratuvar çalışanı: Temaslıysanız kayıtsız çalışırız

Türkiye’de son günlerde sahte PCR testi iddiaları artmaya başladı. PCR sahteciliği yapan laboratuvarın çalışanı ‘negatif test’ pazarlığı yaptı, temaslı olduğunu belirten kişiye telefonda 300 TL karşılığında kayıtsız çalışabileceğini söyledi. "Negatif PCR testi' vereceklerinin garantisini veren laboratuvar çalışanı, "Pozitif de çıksanız negatif sonucunuz elinizde olacak" dedi.

Türkiye’de yaklaşık 16 milyon kişi sırası geldiği halde Covid-19 aşısını yaptırmadı. 6 Eylül itibariyle ise toplu alanlar ile yolculuklarda “negatif PCR testi” şartı getirildi. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz, negatif PCR testi almak için Google üzerinden bulduğu test yapan yerlerle iletişim kurdu. İletişime geçtiği bu kişiler, 300 TL karşılığında negatif PCR testi sağlayacaklarını söyledi. Bu kişilerle negatif sonuç için yapılan telefon konuşmasının ayrıntıları şöyle;

"Yardımcı olamıyoruz"

Muhabir Google’da karşısına çıkan AKER sağlık adında bir sitede, “Uçuş testleriniz için PCR test servisi” ilanındaki cep telefonu numarası arandı. Telefonu açan kişiyle muhabir arasında geçen diyalog şöyle:

Muhabir: İyi günler PCR testi için rahatsız ettim. Ücreti nedir?

Testi yapan: Merhabalar 250 TL PCR testlerimiz.

Muhabir: Bir şey rica edecektim.

Testi yapan: Buyurun

Muhabir: Cuma günü şehir dışına çıkmam lazım ve negatif PCR testi lazım. Almam mümkün mü?

Testi yapan: Pozitif olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

Muhabir: Evet. Temaslıyım. Temaslı olduğum ve pozitif olan kişiyle aynı belirtilerin hepsi bende de var.

Testi yapan: Nerede otuyorsunuz?

Muhabir: Esenler

Testi Yapan: Temaslısınız değil mi?

Muhabir: Evet, temaslıyım. Negatif test bulma durumum var mı?

Testi Yapan: O şekilde yardımcı olamıyoruz Hanımefendi.

Telefonda konuştuğu kişinin direkt olarak yapmadıklarını söylemediğini ve bu nedenle aynı numaraya “Biraz önce telefonda konuşmuştuk. Bana cuma gününe kadar acil negatif PCR testi lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Ücreti neyse öderim lütfen” bir kısa mesaj gönderdiğini belirten muhabir, mesajdan yaklaşık 2 dakika sonra farklı bir numaradan arandığını ifade etti. Adının Anıl olduğunu belirten kişiyle muhabirin arasındaki konuşma ise şöyle:

Muhabir: Cuma günü uçuşum var ve negatif PCR testine ihtiyacım var. Pozitif biriyle temaslıyım ve arkadaşımda olan bütün belirtiler bende de var. Boğaz ağrısı ve burun akıntısı, halsizlik...

Anıl: Karı-koca aynı yatakta biri negatif diğeri pozitif. Siz üşütmüş de olabilirsiniz. Genelde pozitif diye aldıklarımızın hepsi pozitif vakalar olmuyor. Ben sizin de pozitif olmadığınızı düşünüyorum.

Muhabir: Yalnız ben riske almak istemiyorum. Pozitif çıkma durumum da çok yüksek.

Anıl: Şöyle yapalım, ben sizi kayıtsız çalışırım. O da şöyle oluyor; testi alırız e-nabız’a işlemeden bakarım. Negatif misiniz, pozitif misiniz? Eğer negatifseniz sizi direkt sisteme işleriz. Ama pozitifseniz devam ederiz. Sistem dışı bir şey oluyor, ben bu konuda size yardımcı olurum.

"Herhangi bir problem de olmuyor"

Muhabir: Kendimi açıkçası riske de atmak istemiyorum, havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Bir sıkıntı çıkartırlar mı?

Anıl: Hayır tabii ki. Çünkü sizden aldığım numuneyi kayıtsız çalışacağım. Sadece laboratuvarda sonuca bakacağım.

Muhabir: Tekrar soruyorum bir sıkıntı yaşamam değil mi?

Anıl: Hayır biz bu durumlarla çok sık karşılaşıyoruz.

Muhabir: Daha önce de böyle yaptınız değil mi? Kendimi garantiye almak istiyorum.

Anıl: Evet, herhangi bir problem de olmuyor.

Muhabir: Peki nasıl yapalım, gelmem gerekiyor mu?

Anıl: Ben, mesajlaştığınız arkadaşımı size gönderirim. O sizden numuneyi alır laboratuvara götürür. Sonuçlarla da ben ilgileniyorum. Yalnız biz Anadolu yakasındayız. Siz biraz uzakmışsınız. Sizden numuneyi almam lazım, olmasa da olur ama biz yine de alalım. Sizin uçuş mu?

Muhabir: Evet uçuş. O zaman çarşamba günü numune için karşıya geçerim.

Anıl: Tamam.

Muhabir: Bakın yine diyorum, havalimanında sıkıntı yaşamayacağımın garantisini almak istiyorum.

Anıl: Yok problem yaşamasınız. İsminiz neydi?

Muhabir: Çiğdem

Anıl: Çiğdem Hanım, Anıl ben de numaramı kaydedin. Mesajlaştığınız arkadaşla da paslaşın. Ne zaman buluşacaksanız?

Muhabir: Tamamdır ben arkadaşınızla iletişime geçeceğim. Aynı soruyu tekrar tekrar soruyorum farkındayım ama şimdi ben pozitif de olsam bir sıkıntı yaşamayacağım değil mi? Negatif testim elimde olacak kesin değil mi?

Anıl: Evet, olacak.

Muhabir: Peki fiyatı ne kadar?

Anıl: Biz Avrupa yakasına 300 TL’ye yapıyoruz uçuşlar için. Çünkü uçuşlar için özel bir belge çıkartıyoruz.

Muhabir: Fiyatınız da uygunmuş, iyi.

Anıl: Başka firmalar 450 TL 500 TL’ye yapıyor. Sıkça uçuş yapıyorsunuz sanırım.

Muhabir: Evet. Yine başa döndüm ama sıkıntı yaşamayacağımın garantisini veriyorsunuz değil mi?

Anıl: Evet, bir sıkıntı olmayacak, halledeceğim. Çok konuşmayalım bence bu tarz şeyleri ama halledeceğim.

"Etik değil"

Negatif PCR testi almak için Sağlık, Araştırma, Tetkik, Eğitim Mühendislik (SATEM), OUİCK Test Kit, Gen Klinik, PCR TURKEY, PCR İstanbul, Bon Play Turkey Pro(Tur şirketi) gibi firmalar da arandı. Muhabir "Pozitif olduğumuzu ve negatif teste ihtiyacımız olduğunu" söylediklerini ancak aldıkları yanıtın “Maalesef yapmıyoruz” olduğunu belirtti. Gen Klinik'in, yapılan talebin etik olmadığını söyleyerek tepki gösterdiği aktarıldı.