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Yaşam
Deutsche Welle

300 milyon çocuk hava kirliliği kurbanı

UNICEF hava kirliliği yüzünden her yıl 600 bin çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Havayı kirleten faktörlerin başında motorlu araç ve sanayi emisyonları geliyor.

31 Ekim 2016 14:39

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünyada 300 milyon çocuğun aşırı hava kirliliğinden etkilendiğine dikkat çekti. UNICEF'in açıkladığı raporda hava kirliliğinin en çok Güney Asya, Ortadoğu ve Afrika ile Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi'nde yaşayan çocuklara zarar verdiği belirtildi. Rapora göre her yedi çocuktan biri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen sınırın altı katı üzerindeki hava kirliliğine maruz kalıyor.

Marakeş'teki Dünya İklim Konferansı'na bir hafta kala devlet ve hükümet başkanlarına hava kirliliğinin önemli ölçüde azaltılması çağrısında bulunan UNICEF, hava kirliliğinin her yıl beş yaşın altındaki 600 bin çocuğun ölümüne yol açtığını kaydetti. UNICEF İcra Kurulu Direktörü Anthony Lake, çevreye saçılan zehirlerin çocukların henüz tam gelişmemiş olan akciğerleri kadar beyinlerine de zarar verdiğini ve hiçbir toplumlun bu duruma katlanamayacağını söyledi.

Gelişmişlik kirliliği azaltıyor

Dünyanın en kirli kentlerinin başında Onitsha (Nijerya), Zabol (İran), Gwallor (Hindistan) Riyad (Suudi Arabistan) ve Peşaver (Pekistan) geliyor. Listede Kuzey Amerika ve Avrupa yer almıyor. ‘Çocuklara Temiz Hava' başlıklı araştırma raporu uydu verileri baz alınarak hazırlandı.

DSÖ kriterlerine göre kirli sayılan havadan etkilenen gençlerin sayısı iki milyarı buluyor. Hava kirliliğine yol açan faktörlerin başında motorlu araç ve sanayi emisyonlarının yanı sıra çöp yakma ve toz geliyor. Zatürre ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan uygulamalar arasında açık ateşte yemek pişirmek ve ateş yakarak ısınmak da bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/KNA/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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