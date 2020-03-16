300 İtalyan doktordan dünyaya Koronavirüs'le ilgili açık mektup

Çin'den sonra Koronavirüs'ten (Kovid-19) en çok etkilenen ülke olan İtalya'da, 300 doktor bilim dünyasına açık mektup yayınladı.

Dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan İtalyan doktorların imzasıyla yayınlanan açık mektupta, virüsün bulaşma hızının tüm Avrupa ülkelerinde aynı olduğuna sadece diğer ülkelerin İtalya’yı birkaç gün geriden takip ettiği ifadelerine yer verildi. İtalya'da önlemlerin 8 günlük bir gecikme sonrası alındığına dikkat çekilen mektupta kısa görülebilecek bu gelişmenin İtalya’da toplam ölüm sayısının Çin’dekine nazaran inanılmaz bir artış göstermesi anlamına geldiği kaydedildi.

'İtalya 10 gün önce güçlü bir şekilde tepki vermiş olsaydı -ki aşağı yukarı siz de İtalya’nın 10 gün önce bulunduğu noktadasınız- çok daha az ölüm ve ekonomik sıkıntı olacaktı' ifadelerine yer verilen açık mektupta, 'virüsün aktif şekilde durdurulması için hükûmetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamanızı rica ediyoruz' çağrısı yapıldı.

300 İtalyan doktorun imzasıyla yayınlanan açık mektubun tam metni şu şekilde*:

Muhakkak bildiğiniz gibi, İtalya’da çok vahim bir koronavirüs salgını yaşıyor.

Virüs, ortaya çıkışının ardından geçen 3 hafta gibi kısa bir sürede 10.000 kişiye bulaştı.

Elimizdeki verilere göre, hastaların yüzde 10 kadarı yoğun bakıma veya yarı-yoğun bakım yardımına ihtiyaç duyuyor ve hastaların yüzde 5’i ölüyor.

Öyle trajik bir durumdayız ki, İtalya’nın Lombardiya eyaletinin en zengin bölgesi, sahip olduğu en yüksek kalitede ve en iyi şekilde işleyen sağlık sistemine rağmen şu an neredeyse tam kapasiteyle çalışmak durumunda ve çok yakında yeni Kovid-19 hastalarına bakmak çok zor hale gelecek.

İtalya, salgını yavaşlatmak ve en kısa sürede belki tamamen durdurmak amacıyla neredeyse tamamen karantina altına alındı.

Virüs, son hızda yayılmaya devam ederek, bulaştığı kişi sayısını ortalama 2,4 gün gibi son derece kısa bir sürede ikiye katlıyor.[1]

Eldeki veriler, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor ki, tüm Avrupa ülkelerinde virüsün bulaşma hızı aslında aynı; sadece diğer ülkeler İtalya’yı birkaç gün geriden takip ediyorlar.[2]

Salgının başlangıcında Çin, İtalya ve diğer ülkelerde virüsün enfekte ettiği kişi sayısı tam olarak aynıydı. Çin'i diğer ülkelerden ayıran şey, İtalya'dan tam 8 gün önce, salgının yaşandığı Wuhan şehrini ve Hubei Bölgesi'nin tamamını hızlı ve etkili bir şekilde izole etmesi oldu.[3]

İtalya’nın gösterdiği bu 8 günlük gecikme, her ne kadar kısacık bir gecikme gibi gözükse de, İtalya’da toplam ölüm sayısının Çin’dekine nazaran inanılmaz bir artış göstermesi anlamına geldi.

İlk vakaların ortaya çıktığı zamandaki bu düşük rakamlar, virüsün patlak verdiği ilk dönemde hemen her ülkede aynı şekilde seyrediyor.

Konunun uzmanı olmayan kişilerin üstel artışın (yani vaka sayısının 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye arttığı doğrusal artışın aksine üstel artışta ilk başta 2 olan vaka sayısının kısa bir zamanda 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 diye artmasını nasıl kontrolden çıkabileceğini sezgileriyle kavraması çok zor.

Dolayısıyla, üstel bir artışın bunun gibi bir salgında ne kadar trajik sonuçlara yol açabileceğinin ayırdına varmak çok zor.

Bilim insanı olarak, bunu kolayca anladığınıza eminiz. Bu durumda şunu da anlamalısınız ki, üstel artış katlanarak sürdüğü müddetçe, doğrusal bir artışla düşünerek vaka sayısı iki katına çıkınca yoğun bakım ünitesindeki makinelerin sayısını da iki katına çıkarmak gibi çabalar çözüm getirmeyecek ve de işe yaramayacaktır.

Benzer şekilde, yalnızca insanların büyük kalabalıklar halinde bir araya gelmesine kısıtlama getirmek de yeterli bir çözüm değil.

Bilim dünyasının mensupları olarak sizlerden, virüsü aktif şekilde durdurmak için hükümetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamanızı rica ediyoruz!

Çoğu AB ülkesinde, şu an İtalya’da gerekli olandan çok daha az çaba ve maliyetle bulaşmayı yavaşlatmak ve durdurmak için Çin ya da Güney Kore’ye benzer şekilde hayatı durdurmak için yeterince süreniz var.

İtalya 10 gün önce güçlü bir şekilde tepki vermiş olsaydı -ki aşağı yukarı siz de İtalya’nın 10 gün önce bulunduğu noktadasınız- çok daha az ölüm ve ekonomik sıkıntı olacaktı. Güney Kore ve Çin bu epidemiyi durdurma konusunda örnek alınmalıdır. Bunun başka bir yolu yoktur.

Bu yüzden, hükûmetinizi hemen şimdi harekete geçmeye zorlamak için elinizden geleni yapın! Virüs çok hızlı ve gerçekten ölümcül olduğundan, bizim ortak düşmanımızdır.

Bir hayat memat meselesiyle karşı karşıya olduğumuz için, her dakika olağanüstü öneme sahip. Zaman kaybetmeyin!

Kendinize dikkat edin.

Feragatname: Bu mektupta belirtilen fikirler bize aittir ve çalıştığımız kurumları bağlamak durumunda değildir. Biz bu mektubu resmi değil kişisel kimliklerimizle imzalıyoruz.

*Ali Yağız Şen (Gülener Kırnalı ve Serap Güneş’in çeviri yardımlarıyla)

İmzacılar:

Matteo Fago (Yayıncı, Roma, İtalya)

Enrico Bucci (Temple Üniversitesi)

Enzo Marinari (Università di Roma “La Sapienza”, İtalya)

Richard D. Gill (Emeritus, Leiden Üniversitesi, Hollanda)

Simone Ammazzalorso (Università degli studi di Torino, İtalya)

Giuliano Antoniciello (Università di Padova)

Vincenzo Antonuccio (INAF, İtalya)

Andrea D’Aquino

Peter Kruger (Risk Sermayedarı, eZecute CEO’su, İtalya)

Roberto Aguilar (ETH Zurich, Costa Rica)

Stefano D’Aronco (ETH Zurich, İsviçre)

Lucia Ballerini (Edinburgh Üniversitesi, BK)

Corinne Bedussa

Dario Bercioux (DIPC, İspanya)

Sandro Calmanti (ENEA, İtalya)

Giulia Cereda (Leiden Üniversitesi, Hollanda)

Benedetta Cerruti (Swiss Re, İtalya)

Salvatore Cielo (Leibniz Supercomputing Centre, Garching b. Munich, Almanya)

Cecilia Clementi (FU Berlin, Almanya)

Antonella Cocozziello (İtalya)

Andrea Cossettini (ETH Zurich, İsviçre)

Filippo Costa (Università di Pisa, İtalya)

Martina Danese (Empa, İsviçre)

Leonard Deuschle (ETH Zurich, İsviçre)

Qian Ding (ETH Zurich, İsviçre)

Sara Fanti (UWE West of England Üniversitesi, Bristol, BK)

Sara Fiore (ETH Zurich, İsviçre)

Vincenzo Fiorentini (Università di Cagliari, İtalya)

Jonathan Fiorentino (Helmholtz Zentrum München, Almanya)

Marco Frigerio (Milan Üniversitesi)

Guido Gandus (Empa, İsviçre)

Michele Ginolfi (Geneva Üniversitesi)

Stefano Giorgi

Giulia Gosta (Università degli studi di Milano, İtalya)

Alessandro Guareschi (Dundee Üniversitesi, BK)

Maria Luisa Guerriero (AstraZeneca R&D, Cambridge, BK)

Brynmor Haskell (Nicolaus Copernicus Astronomi Merkezi, Polonya Bilimler Akademisi, Varşova, Polonya)

Emilia La Nave (CNR, İtalya)

Shaohua Li (ETH Zurich, isviçre)

Marco Tullio Liuzza (Catanzaro Üniversitesi, Catanzaro, İtalya)

Ilaria Maccari (KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, İsveç)

Onofrio M. Maragò (CNR, Messina, İtalya)

Maria Concetta Mastropieri (Liceo Scientifico Galileo Galilei- Perugia- İtalya)

Javier Roca Maza (Università degli Studi di Milano, İtalya)

Michele Michelotto (INFN, Padova, İtalya)

Valeria Montis (MIUR, İtalya)

Alessia Nota (Bonn Üniversitesi, Almanya)

Elisabetta Ocello (Udine Üniversitesi, İtalya)

Carlotta Olivero (Cardiff Üniversitesi, BK)

Floria Ottonello Briano (PhD, İtalya)

Davide Pagani (DESY, Hamburg, Almanya)

Matteo Paganoni (Shell International (daha önce Oxford Üniversitesi))

Giulia Panegrossi (CNR, İtalya)

Daniele Passerone (Empa, İsviçre)

Chiara Pavan (Melbourne Üniversitesi – Frey Enstitüsü, Avustralya)

Laura Pentericci (INAF, İtalya)

Claudio Perini (ANSYS, İtalya)

Marcello Petita (ENEA, EURAC)

Paola Pietrandrea (Université de Lille, Fransa)

Leonardo Platania (Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), İspanya)

Giulia Da Poian (ETH Zurich, isviçre)

Elena Pulvirenti (Bonn Üniversitesi, Almanya)

Andrea Rapisarda (Università di Catania)

Tommaso Rollo (ThunderNIL, İtalya)

Marco Saitta (Sorbonne Université, Paris, Fransa)

Renata Sarno (PhD)

Serena Savoca (Messina Üniversitesi, İtalya)

Gaetano Scebba (ETH Zurich, İsviçre)

Nathan Shammah (RIKEN, Wako, Japonya)

Riccardo Spezia (Sorbonne Université, Paris, Fransa)

Lorenzo Stievano (Université de Montpellier, Fransa)

Simone Sturniolo (STFC, Birleşik Krallık)

Alessandra Tamaro (Amsterdam Üniversitesi tıp merkezi, Hollanda)

Luca Tortorelli (ETH Zurich, İsviçre)

David Vagni (Itl. Nt. Res. Council, CNR Messina)

Angelo Valli (TU Viyana, Avusturya)

Giulia Venditti (Fizik Bölümü, Roma Sapienza Üniversitesi, İtalya)

Sharon Watson (PharMD)

Xin Wen (ETH Zurich, İsviçre)

Jia Zhang (ETH Zurich, İsviçre)

Giulia Gulino (KU Leuven)

Gian Paolo Imponente (Federico II, Napoli, İtalya)

Alfio Torrisi (Çek Bilimler Akademisi Nükleer Fizik Enstitüsü, Řež (Çek Cumhuriyeti))

José Lorenzana (Istituto dei Sistemi Complessi – CNR, Rome, İtalya)

Carlo Ungarelli (Istituto di Istruzione Superiore “Marconi-Galletti-Einaudi”, Domodossola)Angelo Maggi (La Sapienza Üniversitesi)

Giulia Ventagli

Simona Di Mauro (Roma, İtalya)

Antonio Giovanni Bruno (Leicester Üniversitesi)

Athanasia Nikolaou

Sara Romanò (Turin Üniversitesi)

Francesco Taddia

David Barney (CERN)

Mattia Udina (Roma Sapienza Üniversitesi)

Filippo anzuini (Melbourne Üniversitesi)

Roberto Fino (TUM)

Dimitris Dimopoulos (Ulusal Teknoloji Üniversitesi, Atina)

Davide Guerra (Università di Roma “La Sapienza”, İtalya)

Roberto Carlin (Padova Üniversitesi ve CERN, Cenevre)

Marco Antoniotti (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

Martina Patane

Cinzia Perrino (C.N.R. Atmosferik Kirlilik Araştırmaları Enstitüsü)

Marika Vargiu

donatella lucchesi

Diego Durante (Università di Roma “La Sapienza”, İtalya (çalıştığım üniversite))

Nakia Carlevaro (ENEA, C.R. Frascati)

Adriana Pietrodangelo (İtalya Ulusal Araştırma Konseyi – Atmosferik Kirlilik Araştırmaları Enstitüsü)

Giovanni Limatola (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

Lucie Delemotte (KTH)

Stefania gargano (Bisogna fermare tutto subito)

Filippo Andrei (Trento Üniversitesi)

Riccardo Falsini

Diana Nayeli Monsberger (SciLifeLabs)

Mark Abraham (KTH)

Linnea Axelsson (Stockholm Üniversitesi, Yaşam için Bilim Laboratuvarı)

Andrea Locarno (Fondazione Istituto Italiano di tecnologia)

Matteo Vietri Rudan (King’s College London)

Michele Pellegrino (KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü)

Giuseppe DI MOLFETTA (Aix-Marseille Université)

Giorgio Savona

Stefano Bianchi (Università degli Studi Roma Tre)

Alessandro Sciullo (Turin Üniversitesi (İtalya))

Ewa Monika Wilczynska

Mauro Dadina (Inaf)

Alessandra Fino (CNR, Roma, İtalya)

Mia Tosi

Dr. Sergio Pérez Conesa (KTH (İsveç))

Paolo Brunori (Floransa Üniversitesi)

Augusto Maccari

Frane Lunić (Zagreb Üniversitesi)

Michele Cascella (Oslo Üniversitesi)

Florian Kreten (Bonn Üniversitesi, Almanya)

Michael Blanga-Gubbay (Université Libre de Bruxelles, Belçika / UZH Zurich, İsviçre)

Luca Frediani (UiT, Norveç Arktik Üniversitesi)

Alice Scavarda (Università di Torino)

Roberto Nesci (INAF/IAPS-Roma, Italy)

Saeda Marello (Bonn Üniversitesi, Almanya)

Michele Schiappoli (Alerji Ünitesi & Astım Merkezi, Verona Üniversite Hastanesi)

Federico Nati (Fizik Bölümü, Milano Üniversitesi – Bicocca, İtalya)

Nadine Rueegg, (ETH, Zürih, İsviçre)

Paolo Parotto (Bergische Universität Wuppertal)

Ciro Balsamo (Politecnico di Torino)

Thomas Bondo Pedersen (Oslo Üniversitesi, Norveç)

Tommaso Russo (Çek Teknik Üniversitesi, Prag, Çek Cumhuriyeti)

Nicola Poccia (Leibniz IFW-Dresden)

Luisa Andreis (Weierstrass Enstitüsü, Berlin, Almanya)

Mikhail Usvyatsov (ETH Zurich)

Fabio Stefanini

Angelo Raffaele Fazio (Universidad Nacional de Colombia)

Matteo Vannini (NTNU Trondheim)

Edwin Langmann (KTH)

Marcella Brusa (Università di Bologna)

Pietro Marsico (ASL Città di Torino)

Enrico Greco (Aix-Marseille Université – Pekin Üniversitesi)

Giuseppe (Nottingham Üniversitesi)

Enzo Caruso

Sara keeley (admin)

Alessandro Battaglia (Leicester Üniversitesi)

Dario Calvani (Leiden Üniversitesi – Leiden Kimya Üniversitesi)

Rubin Dasgupta (Leiden Üniversitesi)

Lovkush Agarwal (Leicester Üniversitesi)

Liesbeth (Leiden Üniversitesi)

Giuseppe De Nittis (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Davide Masoero (Lisbon Üniversitesi)

Francisco Jimenez Forteza (Max Planck Yerçekimi Fiziği Enstitüsü)

Gavin Lamb (Leicester Üniversitesi)

Federico Nicastro

Athanasia Nikolaou

Barbara Bolognese (Universita’ di Roma Tre)

Anjali Pandit (Leiden Üniversitesi)

Simon Joyce (Leicester Üniversitesi)

John Kennis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Andrea Aspri (RICAM (Radon Institute for Computational and Applied Mathematics))

Giovanni Mongardi (Alma mater studiorum Università di Bologna)

Gabriella Pinzari (Padua Üniversitesi)

Gabriele Maria Coli (Utrecht Üniversitesi)

Lorenzo Cupellini (Università di Pisa)

Davide bianchi (King’s College London)

Chiara Capecci

Ivette Fuentes (Nottingham Üniversitesi)

John Henry Godwin (PhD, Swansea Üniversitesi)

Roberta Chiovoloni (Swansea Üniversitesi)

Luca Boarino (INRiM)

Uldis Zandovskis

Enrico Fatighenti (Loughborough Üniversitesi)

Lea Rems (KTH, SciLifeLab, İsveç)

Matthew Lane (King’s College London)

Serena Busatto (Utrecht Üniversitesi)

Francesco Benfenati (L’Aquila Üniversitesi)

Enrico Ragusa (Fizik ve Astronomi Fakültesi, Leicester Üniversitesi, BK)

Constanza Rojas-Molina (CY Cergy Paris Üniversitesi)

Elizabeth Gasparim (Universidad Católica del Norte, Şili)

Andrea Mari (Unitary Fund, ABD)

Susanne Pumpluen (Nottingham Üniversitesi)

Matteo Cavaleri (Unicusano, Roma)

Yi Ding (Leiden Üniversitesi)

Bart van Oort (Vrije Universiteit Amsterdam)

Marco Pensalfini (Universitat Politècnica de Catalunya)

Cecilia Mezzera (Champalimaud Centre for the Unknown, Lisbon (Portekiz))

Francesco Gabriele (Roma Sapienza Üniversitesi)

Martina Patanè (Vrije Universiteit – Amsterdam)

Giulia De Rosi (UPC – Universitat Politècnica de Catalunya)

Cristina Alcacer (Champalimaud Foundation, Lisbon)

Simone Di Cataldo (Rome “La Sapienza” Üniversitesi)

Piero Carninci (RIKEN Center for Integrative Medical Sciences)

Francesca Caprino (INDIRE National Institute for Documentation, Innovation and EducationalResearch)

Cristina Pecorilla (Pisa Üniversitesi, Pisa)

Julie Greensmith (Nottingham Üniversitesi)

Marta Falcicchio

Karen Strung (Matematik Enstitüsü, Çek Bilimler Akademisi)

Dario Schiavon

Amal Taarabt (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Cassandra Hall (Leicester Üniversitesi)

PASQUALE SCARAMOZZINO (Londra SOAS Üniversitesi)

Riccardo Piombo (Univiersity of Rome La Sapienza)

Nadir Bonaccorso (Universidade de Èvora)

Harith Gurunarayanan

Sandro Mattarei (Lincoln Üniversitesi, BK)

Rita Pardini (Universita’ di Pisa)

D Banerjee (KCL)

Elena Mocanu (Twente Üniversitesi)

MARCO CORGINI (Departamento de Matemáticas. Universidad de La Serena. Chile)

Elisa Postinghel (Loughborough Üniversitesi)

Sarah Reznikoff (Kansas Eyalet Üniversitesi)

Luciana Bonatto (Universidad de La Serena, Şili)

Vania Lo Presti (UMC UTRECHT)

Cosimo Lupo (Ecole Normale Supérieure, Paris)

Michele Curatolo (Washington Üniversitesi)

Monica De Seta (Dipartimento di Scienze Università Roma Tre)

Giovanni Capellini (Università Roma Tre e Leibniz-IHP )

Luca Persichetti (Bilim Departmanı, Roma Tre Üniversitesi)

Francesca Colaiori (CNR – ISC Institute for Complex Systems)

Justino Gilberto Sánchez Cubillos (Universidad de La Serena)

Luciana Di Gaspare (Roma Tre Üniversitesi, İtalya)

Davide Cipullo (Uppsala Üniversitesi)

Lorenzo Ruffoni (Florida Eyalet Üniversitesi)

Marouane Assal (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Christin Seifert (Twente Üniversitesi, Hollanda)

Bert Zwart (CWI Amsterdam ve Eindhoven Teknoloji Üniversitesi)

Ivon Rocío Buitrago Piñeros (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia )

Maria Lopez Fernandez (Roma Sapienza Üniversitesi)

Giulia Giordano (Trento Üniversitesi)

José E. Chacón (Universidad de Extremadura)

Güncelleme 14 Mart 2020 6.27 PM CET

Rita Pardini (Universita’ di Pisa)

D Banerjee (KCL)

Elena Mocanu (Twente Üniversitesi)

MARCO CORGINI (Departamento de Matemáticas. Universidad de La Serena. Şili)

Elisa Postinghel (Loughborough Üniversitesi)

Sarah Reznikoff (Kansas Eyalet Üniversitesi)

Luciana Bonatto (Universidad de La Serena, Şili)

Vania Lo Presti (UMC UTRECHT)

Cosimo Lupo (Ecole Normale Supérieure, Paris)

Michele Curatolo (Washington Üniversitesi)

Monica De Seta (Dipartimento di Scienze Università Roma Tre)

Giovanni Capellini (Università Roma Tre e Leibniz-IHP )

Luca Persichetti (Bilim Departmanı, Roma Tre Üniversitesi)

Francesca Colaiori (CNR – ISC Institute for Complex Systems)

Justino Gilberto Sánchez Cubillos (Universidad de La Serena)

Luciana Di Gaspare (Roma Tre Üniversitesi, İtalya)

Davide Cipullo (Uppsala Üniversitesi)

Lorenzo Ruffoni (Florida Eyalet Üniversitesi)

Marouane Assal (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Christin Seifert (Twente Üniversitesi, Hollanda)

Bert Zwart (CWI Amsterdam ve Eindhoven Teknoloji Üniversitesi)

Ivon Rocío Buitrago Piñeros (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia )

Maria Lopez Fernandez (Roma Sapienza Üniversitesi)

Giulia Giordano (Trento Üniversitesi)

José E. Chacón (Universidad de Extremadura)

Valeria Gentile

Michele Simoncelli (EPFL)

Lara Benfatto (Roma Sapienza Üniversitesi)

Michele Simoncelli (EPFL)

Pavel Bushev (FZ Jülich)

marta cerù (Yüksek Okul)

Michele De Leo

Monica Gerber (Diego Portales Üniversitesi)

Gaia Aquino

Gaia Aquino (Leicester Üniversitesi)

Benedetta Veronesi (Milan Üniversitesi)

Hossam Aly (Lyon Astrofizik Araştırmaları Merkezi CRAL, Fransa - Centre de recherche astrophysique CRAL)

Beatrice Bodega (Milli Moleküler Genetik Enstitüsü - Istituto Nazionale di Genetica Molecolare INGM)

Kelly Loraine Sowers

Giulia Perotti (Kopengah Üniversitesi)

Julia Venturini (Uluslararası Uzay Bilimi Enstitüsü, Bern, İsviçre)

Riccardo Cazzoli (Avrupa Onkoloji Merkezi - Milan)

Marina Lusic (Heidelberg Üniversite Hastanesi)

Alessandra Vittorini Orgeas (Melbourne Üniversitesi)

Maria Pilar Pujol Closa (ICFO – Fotonik Bilimler Enstitüsü)

Olga Shvetsova (KOREATECH)

Paola (Londra Brunel Üniversitesi)

Alonso SILVA ALLENDE (Safran Tech)

Héctor Moreno Barrera (La Serena Üniversitesi)

Giovanni Dipierro (Uni)

Stefania Gobessi (Gadeta BV (Utrecht, Hollanda))

Patricio Bertoglia (UCSC)

Güncelleme 15 Mart 2020 11.13 Orta Avrupa Zaman Dilimi

Christos Ouzounis (Hellas Araştırma ve Teknoloji Merkezi)

Alexandre Minets (IST Avusturya)

Mattia Scardamaglia (Lund Üniversitesi, MAX IV Laboratuarı – İsveç)

Chiara Scardoni (Cambridge, Birleşik Krallık)

Til Birnstiel (LMU Münih)

Magda Khalile (Hannover Leibniz Üniversitesi)

Olga Soloveva (Goethe Üniversitesi Frankfurt)

Isabella Pagano (INAF)

Mario Arenas Navarrete (La Serena Üniversitesi)

Daniel Price (Monash Üniversitesi, Melbourne, Avustralya)

Francesca Magnolo (Ghent Üniversitesi)

Alessia

Francesca Bernardi (Florida State Üniversitesi)

Andrea Bisso (Avrupa Onkoloji Enstitüsü-Istituto Europeo di Oncologia)

Jay Lu (MappingLab Ltd)

Marcello Seri (Bernoulli Enstitüsü, Groningen Üniversitesi, Hollanda)

Arthur Mitchell (TTASS Sağlık ve Güvenlik Müdürü)

Marco Quinti

Marianna Nardino (CNR İtalya)

Tebala Domenico

Paolo Bellelli

Flavio Iannelli (Zürih Üniversitesi)

Domenico Colombrino

Rossana Monzeglio

GIuseppe Minuto

Andrea Scrocca

Alfredo gallo

gionni giavoni

Chiara D’Orazio

Giovanni Peccati (Lüksemburg Üniversitesi)

Caterina Ercolani (özel bir şirket, Basel)

Antonella Sgarbossa (Nanobilim Enstitüsü, Pisa, İtalya)

Rita Cesari (ISAC – CNR (İtalya))

Lucia Petrivelli

Giacomo Pedretti (Politecnico di Milano)

Luca Rivoira (Kimya Bölümü, Torino Üniversitesi, İtalya)

Giulio Poladas

Daniela Campia

Angela Carnevale (NUI Galway)

Luigi Falciola (Università degli studi di Milano)

Liliana Laura Guiomar de Oliveira

Massimo Pietroni (Matematik, Fizik ve Bilişim Bölümü, Parma Üniversitesi)

Carlotta Ferracini

Katia longo (Università di Bari )

Crescenzio Francesco Minervini (Bari Üniversitesi)

Antonietta Fara (INAF (İtalya))

Maria Petrone

Francesco Paolo Contò (Londra Queen Mary Üniversitesi)

Eleonora Pargoletti

Maria Gianfilippi

Silvia Calzi (Università degli Studi di Milano)

Alberto Epifani (Italia)

Massimo Bernaschi (İtalya Ulusal Araştırma Merkezi)

Marzia De Lucia (Lausanne Üniversitesi ve Lausanne Üniversite Hastanesi)

Michael Romano (Università degli Studi di Padova, İtalya)

Alessandro Roma

Marco Gastaldo (Isokinetic Medical Group)

Mauro Tamborin (Docente scuola superiore)

Emanuela Barbati

Viviana Cerutti

Sara Mancino (ESO)

Giovanni Marco Pruna (Maynooth Üniversitesi)

Enrico Mossello (Floransa Üniversitesi)

Simone Sanvitti

Benedetta Pargoletti

Laura Badano (Sincrotorne Trieste)

Emanuela

Francesca Sylos Labini (IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma)

Castelletti Carlo

Antonella Spaterna

Isabella Lamperti (Avrupa Güney Gözlemevi - European Southern Observatory)

Giorgia Cabianca

Michela Graziosi

Massimiliano Todisco (EURECOM, Fransa)

Renato Silvio Mortera

Giulio Grossi (Floransa Üniversitesi)

Lapo Casetti (Fizik ve Astronomi Bölümü - Floransa Üniversitesi, İtalya)

Jelena Ban (Biyoteknoloji Bölümü - Rijeka Üniversitesi, Hırvatistan)

Andreas Nautsch (EURECOM)

luigi gugliara

Giuseppe Bellelli (Milano-Bicocca Üniversitesi)

Stefano Minghini

Ahmedeo Shokry