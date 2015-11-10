300 çocuk barış için çalacak

Barış İçin Müzik Vakfı’nın 10. yıl konserinde farklı yaş gruplarından üç orkestra çalacak. Eskişehir Tepebaşı Çocuk Senfoni Orkestrası da konsere konuk olarak katılacak. 300 çocuğun barış için çalacağı Barış İçin Müzik Vakfı’nın 10. yıl konseri 15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek

Bianet’in haberine göre, Çocuklara karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlayarak barışın sesini müzikle duyurmak için çalışan Barış İçin Müzik Vakfı’nın konserde, vakfın farklı düzeylerdeki Vivaldi (7-12 yaş), Mozart (10-18 yaş) ve Beethoven (14-19 yaş) Orkestraları çalacak.

Orkestraları beş farklı şef yönetecek: Vakfın sanat yönetmeni Sascha Goetzel, sürekli şefi Samuel Matus, vakıf eğitmenlerinden Özmen Genç, hem Barış için Müzik Beethoven Orkestrası üyesi olan hem de Vivaldi Orkestrası eğitmenliğini sürdüren Nihan Türkyılmaz (viyola) ile Ebru Kara (keman).

Konserin konuk orkestrası ise Barış İçin Müzik Vakfı’na benzer bir modelle çalışmalarını sürdüren Eskişehir Tepebaşı Çocuk Senfoni Orkestrası olacak.

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın üsteleneceği konser biletlerinin satışından sağlanacak gelirin tamamı Barış İçin Müzik Vakfı’na bağışlanacak.

Karşılıksız müzik eğitimi

Barış İçin Müzik mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamayı ve sanata katılım önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Barış İçin Müzik 2012’de 29 Avrupa ülkesinin içinde yer aldığı Sistema Europe’un kurucu üyelerinden biri oldu. Haziran 2014 tarihinde El Sistema’nın kurucusu Jose Antonio Abreu ve Fundamusical Simón Bolívar Müzik Vakfı direktörü Eduardo Méndez ile imzalanan dostluk anlaşmasıyla resmen El Sistema’nın bir parçası olarak kabul edildi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı da 2013’den bu yana Barış İçin Müzik Vakfı’nın kurumsal destekçiliğini yapıyor.

15 Kasım’da 300 çocuğun aynı sahnede buluşacağı konser saat 17.00’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek.