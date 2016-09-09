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Yaşam

300 bin liraya satmadığı meteoridi 85 bine elden çıkardı

“Uluslararası meteor piyasasında çevremiz var”

09 Eylül 2016 18:44

Vesta asteroidinden kopup Bingöl’ün Sarıçiçek Köyü’ne düşen meteor parçalarının fiyatı gün geçtikçe düştü. Daha önce 475 gram meteoridi 300 bin liraya satmayı reddeden Hasan Beldek, meteoridi parçalayarak 85 bin liraya elden çıkardı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Dünya'nın yakınından geçen Vesta asteroidinden kopup Bingöl’ün Sarıçiçek Köyü’ne düşen meteor parçaları araştırmacıların, koleksiyonerlerin ve meteor avcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarıçiçek köylüleri, dünyanın sayılı meteorit koleksiyonerlerine bir telefonla ulaşabiliyor. Meteoritler, uluslararası sitelerde “Sarıçiçek” adıyla 80-140 dolar arası fiyatlara satışa sunuluyor.

Köylüler, “Uluslararası meteor piyasasında çevremiz var” diyor. Ancak aradan geçen zamanda parçaların gram fiyatı 20-30 dolara kadar düştü. Köyde en büyük meteorit parçasını bulan Hasan Beldek, bu durumdan en çok etkilenen kişi oldu. Daha önce 300 bin liralık teklifi geri çeviren Beldek, bin 475 gram ağırlığındaki meteoridi parçalara ayırarak 85 bin liraya elinden çıkarmak zorunda kaldı.

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