30 yıldır İstanbul'a gelmedi ama köprü cezası yedi

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Çakmak, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü AKM Başmühendisliği tarafından "İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 21 Kasım 2008 tarihinde 23 EE 068 plakalı aracı ile köprü ücreti olan 3,25 TL'yi ödemeden geçtiği için idari para cezası dahil olmak üzere 35,75 TL'lik para cezası ihbarnamesi geldiğini" belirtti.İhbarnamenin nüfusa kayıtlı olduğu ilçeye bağlı Akçatepe Köyü'ndeki adresine geldiğini, muhtar aracılığıyla eline ulaştığını anlatan Çakmak, "Araç plakası doğru, ama benim 23 EE 068 plakalı aracımla bugüne kadar en uzak gittiğim yer Malatya. Halen kullandığım aracı İstanbul'a gitsin diye hiç kimseye de emanet vermedim. Bu ceza neden geldi anlamadım?" dedi.Çakmak, en son İstanbul'da askerlik yaparken 1980 yılında bulunduğunu, 30 yıldır İstanbul'a gitmediğini ifade ederek, "Benim askerlik yaptığım dönemde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yoktu. Daha bugüne kadar da görmek nasip olmadı" diye konuştu.Mehmet Çakmak, cezanın yazıldığı tarihte Keban Barajı Elektrik Üretim A.Ş İşletme Müdürlüğü santralinde işçi olduğunu kaydederek, ihbarnamede cezaya itirazın sadece kaçak geçişin yapıldığı yerdeki Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılabileceğinin belirtildiğini, araç muayenesi ve aracın satımı sırasında bu cezanın karşısına çıkacağı için ödemeye karar verdiğini söyledi.