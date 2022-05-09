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Çevre

30 maddelik müsilaj teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak

Düzenlemeyle; Marmara Havzası'ndaki illerde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getirilecek

09 Mayıs 2022 17:38

AKP'nin üzerinde çalıştığı müsilajla mücadeleye ilişkin 30 maddelik yasa teklifi, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

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