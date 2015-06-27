30 Haziran'da saatler 1 saniye geri alınıyor

Paris merkezli Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünün yavaşlamasından dolayı 1 saniyelik artık zaman oluştuğunu fark etti. Bu tespitin ardından uzmanlar 30 Haziran'da dünyada saatlerin 1 saniye geri alınmasına karar verdi. Yani 1 Temmuz'da güne aslında bir saniye geride başlayacağız!

30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece, saatler tam 23.59.59'da 1 saniye geri alınacak. Bilişim uzmanlarına göre ise, saatlerin 1 saniye geri alınması birçok teknolojik sistemi bozabilir.

Hürriyet'in haberine göre, IERS uzmanları Dünya'nın Güneş etrafında dönüş hızının yavaşladığını tespit ederek, 30 Haziran'da 'Dünya saatine' 1 saniye eklenmesini talep etti.

Saatler iki kez aynı saniyeyi gösterecek

30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece, saatler tam 23.59.59'da saatler iki kez aynı saniyeyi gösterecek. Böylece Dünya saatine 1 saniye ilave edilmiş olacak.

Mevsim kaymasının önüne geçilecek

Dünya'nın yavaşlamasının yol açtığı gün ve mevsim kaymasından doğan artık zaman da bu yöntemle kapatılmış olacak.

Saatler bir saniye geri alınıyor ama bilişim uzmanları endişeli

1 saniyelik ilave, bilişim uzmanlarını düşündürüyor. Uzmanlara göre, ek 1 saniye, birçok teknolojik sistemin arızalanmasına neden olabilir.

Zira saatler 23.59.59'da bir saniye yerine 2 saniye tıkladığında, çok sayıda bilgisayar sisteminin bunu bir arıza olarak algılayıp durmasından korkuluyor.