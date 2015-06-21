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Bilim / Teknoloji

30 Haziran'da saatler 1 saniye geri alınacak

1 saniye birçok teknolojik sistemin arızalanmasına neden olabilir

21 Haziran 2015 14:37

Astronomlar Dünya'nın Güneş etrafından dönüş hızının yavaşladığını tespit ederek, 30 Haziran'da 'Dünya saatine' 1 saniye eklenmesini talep etti. Böylece 30 Haziran'ı 1Temmuz'a bağlayan gece, saatler tam 23.59.59'da iki kez aynı saniyeyi gösterecek.

Açık kapatılmış olacak

Böylece Dünya saatine 1 saniye ilave edilerek, Dünya'nın yavaşlamasının yol açtığı gün ve mevsim kaymasından doğan süre açığı kapatılmış olacak.

Birçok elektronik sistem arızalanabilir

Ancak 1 saniyelik ilave, bilişim uzmanlarını kara kara düşündürüyor. Uzmanlara göre, ek 1 saniye, birçok teknolojik sistemin arızalanmasına neden olabilir.

Zira saatler 23.59.59'da bir saniye yerine 2 saniye tıkladığında, çok sayıda bilgisayar sisteminin bunu bir arıza olarak algılayıp durmasından korkuluyor.

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