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Çevre

30 bin balığa oksijen kalmadı

İzlanda'da Aralık ayından bu yana ikinci kez onbinlerce ton balık telef oldu

08 Şubat 2013 10:50

Dünyanın en büyük ringa balığı ihracatçısı olan İzlanda, tarihinin en büyük balık ölümlerini yaşıyor.

Yılda 1.25 milyar dolarlık ringa balığı ihraç edilen ülkede, Aralık ayından bu yana ikinci kez onbinlerce ton balık telef oldu.

Kolgrafafjorour gölünde önceki gün 30 bin ton balık bir anda kıyıya vurdu. Telef olan balıkların ekonomik değerinin 30 milyon dolar olduğu belirtildi.

Toplu ölümleri araştıran yetkililere göre beden, balıkların oksijensiz kalmaları. Bunun nedeni olarak da göl etrafındaki doldurma çalışmaları ve köprü inşaatı gösteriliyor.

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