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Yaşam

30 araç birbirine girdi, kimsenin burnu kanamadı

İzmir’de Aydın otoyolunun Buca ayrımında yola dökülen mazot ve yağmur nedeniyle 30 araç birbirine girdi.

06 Nisan 2009 03:00

İzmir’de Aydın otoyolunun Buca ayrımında yola dökülen mazot ve yağmur nedeniyle 30 araç birbirine girdi.

İzmir’de Aydın Otoyolu'nun Buca ayrımında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle zemine mazotun da dökülmesinin etkisiyle yaklaşık 30 araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle kayganlaşan İzmir- Aydın Otoyolu'nun Buca yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkan taşıtlar kaza yaptı. Torbalı İlçesi'nden İzmir yönüne gelirken kontrolden çıkan taşıtların karıştığı kazalar sırasında zemine mazotun da dökülmesi yolu iyice kaygan hale getirdi. Bu nedenle, büyük bölümü otomobillerden oluşan, aralarında kamyonların da bulunduğu yaklaşık 30 taşıt maddi hasarlı kazalara karıştı. Yol uzun süre trafiğe kapalı kalırken, hasarlı taşıtlar, kaza yerine gelen çok sayıda çekiciye yüklenerek götürüldü. Polis ekipleri, yeni kazaların olmasını önlemek için, sürücüleri bölgeye yaklaşırken yavaşlatmaya çalıştı. Kazalarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanının olmamasıyla teselli bulundu.

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