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Sağlık

3 yılda Suriyeli hastalara 209 milyon harcandı

Suriye’den Türkiye’ye gelerek tedavi olmak isteyen 11 bin 656 hastaya sağlık hizmeti sunuldu

27 Eylül 2014 15:15

Tahir Alperen

2011-2014 yılları arasında Türkiye’deki hastanelerde 11 bin 656 Suriyeli hastanın tedavi edildiği kaydedildi. En fazla Suriyeli hasta Şanlıurfa’daki hastanelerde  tedavi altına alınırken, ikinci sırada İstanbul yer aldı. Söz konusu hastalara 209 Milyon TL harcama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Suriye’den Türkiye’ye gelerek tedavi olmak isteyen 11 bin 656 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. 3 bin 38 kişi Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavi edilirken, İstanbul’da bu rakamın 2 bin 539 olduğu kayıtlara yansıdı. İzmir ise bin 858 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Suriyeli hastaların tedavi süreçlerine ve kimlik bilgilerine ilişkin verileri de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Öte yandan 2014 yılı başına kadar Türkiye’deki hastanelerde tedavi olan hastalara cerrahi müdahale, genel tedavi, ilaç giderleri ve diğer harcamalar olmak üzere 208 Milyon 900 bin TL harcama yapıldığı belirtildi. Söz konusu harcamalar Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) tahsil edildi. 

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