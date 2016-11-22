3 yıl önce Kozlu faciasından kurtulan madenci dün Zonguldak'ta yaşanan göçükte hayatını kaybetti!

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi’nde özel kömür ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi 41 yaşındaki Mustafa Sarı yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Sarı’nın, 7 Ocak 2013’te Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 8 işçinin öldüğü metan gazı püskürtmesinden yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. O zaman ocak önünde "Babam nerede?" diyerek ağlarken babasının yaralı çıkarılmasıyla büyük sevinç yaşayan Doğukan Sarı, şimdi morg önünde otopsi işlemlerinin bitmesini beklerken büyük üzüntü yaşadı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Dağbaca mevkisindeki özel kömür ocağında yerin 140 metre altında üretim sırasında tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçilerden 36 yaşındaki Rıdvan Okumuş yaralı kurtarılırken, Mustafa Sarı’nın 9.5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Sarı’nın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

8 arkadaşının öldüğü kazadan yaralı kurtuldu

Mustafa Sarı’nın, 7 Ocak 2013’te TTK Kozlu Müessesi’nde 8 işçinin öldüğü metan gazı püskürtmesi olayında yaralı kurtulan 7 işçi arasında yer aldığı ortaya çıktı. O zaman 14 yaşında olan Doğukan Sarı, maden ocağı önünde kalabalık arasında "Babam nerede?" diyerek uzun süre gözyaşı dökmüştü. Doğukan Sarı, ocaktan 4 saat sonra yaralı halde sedye üzerinde çıkan babasını görünce koşarak sarılmış, o kavuşma anı herkesi duygulandırmıştı.

Morg önünde acı

Şu anda 17 yaşında olan Doğukan Sarı’nın bu sevinci, yaklaşık 4 yıl sonra acıya dönüştü. Doğukan Sarı, hastane morgu önünde otopsi işlemlerinin bitmesini beklerken büyük üzüntü yaşadı. İşlemlerin bitmesinin ardından görevlilerin morga davet etmesiyle babasının yüzüne son kez bakıp vedalaşan Doğukan Sarı, çıkışta gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarının ve arkadaşlarının teskin etmeye çalıştığı Doğukan Sarı, artık ailesinin kendisine emanet olduğunu, onlara en iyi şekilde bakacağını söyledi. Doğukan Sarı, işlemlerin ardından babasının cenazesini yakınlarıyla alıp cenaze aracıyla toprağa vermek üzere götürdü.

1 ay önce işbaşı yapmış

2013’de hastanedeki tedavisinden sonra bir süre inşaatlarda çalışıp marangozluk yapan Mustafa Sarı’nın, daha sonra tekrar maden ocaklarında çalışmaya başladığı belirtildi. Sarı’nın, göçükte öldüğü maden şirketinde ise 1 ay önce iş başı yaptığı kaydedildi. Mustafa Sarı’nın TTK’da çalıştığı dönemde iş arkadaşı olan Ayhan Gökgöz, 8 işçinin öldüğü ocaktan 4 saat sonra yaralı çıkarılan arkadaşının kaderinden kaçamadığını söyledi. Gökgöz şöyle dedi:

"İşte madencinin sonu bu oluyor. Oradan kurtuldu, dün akşam ki göçükte kaybettik arkadaşımızı. Bu arkadaşla çok uğraştık TTK’ya girmek için ama yöneticiler yüzünden kuruma giremediler. Onlar utansın şimdi. Biz mahkemeler açıyoruz. Ne diyebiliriz ki. Doğukan da o gün kuyu başında beklemişti. Bugün de burada bekliyor."

Hastanede DHA’ya konuşmuştu

Mustafa Sarı, 4 yıl önceki kazadan sonra hastanede DHA’ya yaptığı açılamada, "Benorada bizden umudu kestiler sanmıştım. Ölürsem eşim aklıma geldi. Onlara kim bakar, kim şey yapar diye. Öyle korktum. Doğukan’ın sesini ocaktan çıkınca duydum. Yanına gittim ’Ben iyiyim annene söyle’ dedim" demişti.