Zonguldak’ta özel maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi’nde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı, 1 işçi mahsur kaldı.

Göçük, saat 21.00 sıralarında Dağbaca Mevkisinde özel maden şirketine bağlı kömür ocağında meydana geldi. Yerin 140 metre altında maden işçilerinin çalıştığı bölgede, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 36 yaşındaki Rıdvan Okumuş yaralı olarak kurtulurken, Mustafa Sarı, göçük altında mahsur kaldı. Ocakta çalışan işçiler ve TTK tahlisiye ekibi, madenciyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Göçükte hafif yaralanan Rıdvan Okumuş ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Okumuş’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, göçüğün meydana geldiği ocağa gelerek işçilerin ifadesine başvurdu. Göçük altında kalan Sarı’yı kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.