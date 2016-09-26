"3 yaşındaki kız çocukları bile zayıf olma düşüncesinde"

Yeme bozukluğunun görüldüğü yaşlar giderek düşüyor. Diyetisyen Aysun Yurdakul, özellikle kız çocuklarının, şişman oyuncaklarla oynamayı reddedip, zayıflığı, güzelliği ve fit vücutlu bebeklerle oynamayı tercih ettiğini belirterek, "3 yaşındaki kızlar bile şimdiden zayıf olmak düşüncesinde" dedi.

Yurdakul, yeme bozukluklarının giderek artan bir sorun olduğunu belirtti. Ailelere çocukları için beslenme önerilerinde bulunan Yurdakul, çocukların medya araçlarından edindiği bilgiler çerçevesinde, kilolu olmanın aşağılanan, kötü bir durum olduğu fikrine kapıldığını söyledi. Yurdakul, "Bu durum bazı çocukları olumlu etkilerken, bazı çocukların yanlış radikal diyetlerle erken yaşta tanışmalarına sebep olmaktadır" dedi.

"Kızlar, şişman oyuncaklarla oynamayı reddediyor"

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; özellikle kız çocuklarının şişman oyuncaklarla oynamayı reddedip, onun yerine zayıflığı, güzelliği ve fit vücutlu bebeklerle oynamayı tercih ettiğini kaydeden Yurdakul, "Bu çalışmaya göre 3 yaşındaki kızların bile şimdiden zayıf olmak düşüncesinde olduğu ortaya konulmuştur" dedi.

"Doğru beslenmeyi örnek olarak öğretmeliyiz"

Zayıflık baskısının çocuklarda yeme bozukluklarına yol açtığını ve depresyona sürüklediğine vurgu yapan diyetisyen Aysun Yurdakul, "Çocuklar, kilolu insanların iyi olmadıklarını düşünmekte. Bu nedenle kilolu arkadaşlarıyla 'alay etme' durumu ortaya çıkabilmekte. Anne-baba olarak çocuklarımıza doğru beslenmeyi; kendimiz de doğru beslenerek ve davranışlarımızla öğretmek zorundayız" diye konuştu.

"Zararlarını anlatıp kendimiz yiyorsak inandırıcılığı kalmaz"

Çocukların erken yaşta kazandığı yeme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlardaki obezitenin yanı sıra tüm psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların kapısını daraltacağını belirten Yurdakul, "Çocuklarımız bizleri izleyerek öğrenir. Çocuğumuza bir yemeği sevdirmeyi istiyorsak, zorlayıcı davranmadan, faydalarından bahsederek ve o yemeği biz de yiyerek örnek olabiliriz. Fast- food ürünlerin, asitli içeceklerin zararlarından bahsediyor ve biz tüketiyorsak inandırıcılığı kalmaz" dedi.

"Yasaklar gizlice yemesine neden olabilir"

Doyduğunu söyleyen çocuğa ısrarcı olunmaması gerektiğinin altını çizen diyetisyen Yurdakul, "Zararlı yiyeceğe yasak koymak onların daha çok istemesine ve hatta bizden gizli yemesine neden olabilir. Bu yüzden sağlıklı bir beslenme programını basmakalıp bilgilerle değil, çocuğun kendisine özel programlamak gerekir. Gelişme çağında çocuğun kilo fazlalığı varsa zayıflama diyetleriyle değil doğru beslenme programıyla kilo vermesinin doğru olacağını bilmemiz gerekir" diye konuştu.

"Beslenme çantasına sağlıklı atıştırmalıklar koyun"

Özellikle tatlıya eğilimi olan ve göbek çevresi yağlanma başlayan çocukların ebeveynler tarafından önemsenmesi gerektiğini ifade eden Aysun Yurdakul:



"Boyu uzayınca geçer demememiz gerekir. Beslenme çantasına koyduğumuz tam tahıllı küçük sandviçler, meyve, badem, ceviz, fındık, kuru meyvelerle yapılmış kurabiyeler gibi keyifli ve sağlıklı atıştırmalıklar çocuğunuzun büyümesini, gelişimini hatta dikkatini olumlu etkilediği gibi okuldan dönünce açlığı kontrol edebileceği için abur cubura saldırmasını önler."