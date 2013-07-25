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Kültür-Sanat

3 yaşında, fotoğraf sergisi var

Nijeryalı Onafijiri “Fuji” Remet, profesyonel fotoğrafçılığa biraz erken başlamış. Küçük 'fuji', portre ve sokak fotoğraflarında uzmanlaşma yolunda.

25 Temmuz 2013 16:00

Yaşıtları oyuncaklarla oynar ve arkadaşlarıyla koşuştururken Nijeryalı Onafijiri 'Fuji' Remet, fotoğrafçılık yapıyor. Henüz 3 yaşında olan küçük yetenek, portre ve sokak kompozisyonlarında başarılı.
 
Remet, böyle küçük bir yaşta fotoğraf ile profesyonel olarak ilgilenebilmesini grafik tasarımcısı olan babasına borçlu. Remet, şu ana kadar 3 bin civarında fotoğraf çekmiş. İki ablasının ise resim, grafik ve fotoğraf sanatlarında ödülleri var; yetenek aile boyu.
 
Geçtiğimiz Haziran ayında ise 3 yaşındaki Remet'in bir segisi açıldı.
 
Birkaç fotoğrafı:
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