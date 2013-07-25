3 yaşında, fotoğraf sergisi var

Yaşıtları oyuncaklarla oynar ve arkadaşlarıyla koşuştururken Nijeryalı Onafijiri 'Fuji' Remet, fotoğrafçılık yapıyor. Henüz 3 yaşında olan küçük yetenek, portre ve sokak kompozisyonlarında başarılı.

Remet, böyle küçük bir yaşta fotoğraf ile profesyonel olarak ilgilenebilmesini grafik tasarımcısı olan babasına borçlu. Remet, şu ana kadar 3 bin civarında fotoğraf çekmiş. İki ablasının ise resim, grafik ve fotoğraf sanatlarında ödülleri var; yetenek aile boyu.

Geçtiğimiz Haziran ayında ise 3 yaşındaki Remet'in bir segisi açıldı.

Birkaç fotoğrafı: