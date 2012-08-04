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Yaşam

3 yaşında 60 kilo

Çinli Lu Hao egzersiz yaptıkça daha çok acıkıyor

04 Ağustos 2012 17:18

3 yaşındaki Çinli Lu Hao yeme bozukluğu rahatsızlığından dolayı tam 60 kilo ve yaşıtlarından 5 kat daha fazla kiloya sahip.

Sağlıklı bir kiloda dünyaya gelen Hao, 3 ayını doldurduğu sıralarda hızla kilo aldı. Şu anda 3 yaşında olan Hao, bir oturuşta 3 tabak pilavı rahatlıkla bitiriyor. Hao’yu bir yaşından beri rejime sokma çabalarından da sonuç alınamamış.

Lu, istediği kadar yemek verilmeyince sinir krizine giriyor. Yürüyüşe çıkmaktan nefret eden Hao’ya bahçelerinde özel bir alan yaratan ve yüzmeyi sevdiren ailesi, Lu’nun egzersiz yaptıkça daha çok acıkmasından şikâyetçi olduklarını belirtti.

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