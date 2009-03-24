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3 sevgilim beni yeterince meşgul ediyor

Dünyanın en ünlü burlesk dansçısı Dita Von Teese son açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

24 Mart 2009 02:00

Dünyanın en ünlü burlesk dansçısı Dita Von Teese son açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Kendisini genç yıldız adayı Even Rachel Wood için terk eden eski eşi Marilyn Manson'ın yeniden barışma girişimleri olduğunu hatırlatan Von Teese, şu anda dünyanın farklı coğrafyalarından 3 sevgilisi olduğunu ve onların kendisini yeterince meşgul ettiğini söyledi.

Eski eşi Manson'ın kendisinden özür dileyip "Büyük hata yaptım" dediğini hatırlatan Von Teese "Ben de ona "eğer kendini daha iyi hissedeceksen söylemek istediklerini söyle ve sonra da git evine yat uyu" diye cevap verdim" dedi.  

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