3 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı artarken, bugün 2 doktor ve bir eczacıdan daha kötü haber geldi.

Sivas’ta görev yapan Eczacı Bekir Mutlu, Urla ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil ve Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi, verem savaş dispanseri çalışanı Sururi Coşkun bugün Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitirdi.