3 saatlik ’turistler’ tartışma yarattı

Trabzon’un Maçka ilçesine gelen 60 kişilik Yunan turist grubu
geleneksel kıyafetlerle ’Kalandar- yeni yıl’ kutlaması yaptı. Yerel
gazetelere bazı vatandaşlar tepkilerini iletirken belediye başkanı
"Neden rahatsız oluyorlar anlamıyorum" dedi.
Trabzon yöresine özgü şekilde yeni yılın başlamasının kutlandığı
’Kalandar’ için bölgeye gezi düzenleyen yaklaşık 60 kişilik Yunan
turist grubu tartışma yarattı. 2 Ocak’ta geldikleri Maçka İlçesi’nin
Yazlık Köyü’nde geleneksel kıyafetleriyle eğlenen, dans eden ve tiyatro
gösterileri sergileyen kafile, Rum geleneği olduğunu söyledikleri
Kalandar’ı kutlayıp, daha sonra uçakla İstanbul’a gitti.
Sadece turizm değil
Yunan
turistlerin bölgede kültür propagandası ve misyonerlik yaptığını ileri
süren bazı vatandaşların, yerel gazetelere konuyu aktarması üzerine
tartışma başladı. Yerel gazetelerdeki yorumlarda, "Tabii ki Türk
misafirperverliğini göstereceğiz. Fakat turistik amaçlı gelen bu tip
grupların, ’kültür turizmi’ adı altında yaptıkları misyonerlik
çalışmalarına karşı tahrik olmamalıyız, malzeme vermemeliyiz. Normal
turist gibi bölgeye gelen bazı grupların ilçelerde, beldelerde,
köylerde yaptıkları çalışmalara, söylemlere, ilginç kıyafetlerine
baktığımız zaman, buna sadece turizm gözüyle bakmakla kendimizi
kandırıyoruz" denildi. Gazetelere gönderilen yorumlarda "otobüslerin
arkasında Pontus bayrağında da yer alan çift başlı kartal vardı. Ayrıca
’Burası Yunanistan’ anlamına gelen ’Aton Hellas’ yazıyordu. Köy halkıyla sürekli Rumca konuşmaya çalıştılar" ifadeleri dikkat çekti.
Olayı abartıyorlar
Yazlık
Köyü’nün muhtarı Turgut Yılmaz, bazı kişilerin olayı abarttıklarını
belirterek, "Zaten üç saat kalıp gittiler. Benim bir rahatsızlığım yok,
köylülerin de olduğunu sanmıyorum" dedi. Maçka’nın CHP’li Belediye Başkanı Ertuğrul Genç de, "neden rahatsız oluyorlar, anlamıyorum" diye konuştu.
Kalandar,
Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak’a denk gelen yılın
ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını
tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon’un kendi içindeki
yörelerde Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan
evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve
evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği
inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli
tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya
iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi
yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek
gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar.