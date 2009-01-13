3 saatlik ’turistler’ tartışma yarattı

Trabzon’un Maçka ilçesine gelen 60 kişilik Yunan turist grubu geleneksel kıyafetlerle ’Kalandar- yeni yıl’ kutlaması yaptı. Yerel gazetelere bazı vatandaşlar tepkilerini iletirken belediye başkanı "Neden rahatsız oluyorlar anlamıyorum" dedi.



Trabzon yöresine özgü şekilde yeni yılın başlamasının kutlandığı ’Kalandar’ için bölgeye gezi düzenleyen yaklaşık 60 kişilik Yunan turist grubu tartışma yarattı. 2 Ocak’ta geldikleri Maçka İlçesi’nin Yazlık Köyü’nde geleneksel kıyafetleriyle eğlenen, dans eden ve tiyatro gösterileri sergileyen kafile, Rum geleneği olduğunu söyledikleri Kalandar’ı kutlayıp, daha sonra uçakla İstanbul’a gitti.



Sadece turizm değil



Yunan turistlerin bölgede kültür propagandası ve misyonerlik yaptığını ileri süren bazı vatandaşların, yerel gazetelere konuyu aktarması üzerine tartışma başladı. Yerel gazetelerdeki yorumlarda, "Tabii ki Türk misafirperverliğini göstereceğiz. Fakat turistik amaçlı gelen bu tip grupların, ’kültür turizmi’ adı altında yaptıkları misyonerlik çalışmalarına karşı tahrik olmamalıyız, malzeme vermemeliyiz. Normal turist gibi bölgeye gelen bazı grupların ilçelerde, beldelerde, köylerde yaptıkları çalışmalara, söylemlere, ilginç kıyafetlerine baktığımız zaman, buna sadece turizm gözüyle bakmakla kendimizi kandırıyoruz" denildi. Gazetelere gönderilen yorumlarda "otobüslerin arkasında Pontus bayrağında da yer alan çift başlı kartal vardı. Ayrıca ’Burası Yunanistan’ anlamına gelen ’Aton Hellas’ yazıyordu. Köy halkıyla sürekli Rumca konuşmaya çalıştılar" ifadeleri dikkat çekti.



Olayı abartıyorlar



Yazlık Köyü’nün muhtarı Turgut Yılmaz, bazı kişilerin olayı abarttıklarını belirterek, "Zaten üç saat kalıp gittiler. Benim bir rahatsızlığım yok, köylülerin de olduğunu sanmıyorum" dedi. Maçka’nın CHP’li Belediye Başkanı Ertuğrul Genç de, "neden rahatsız oluyorlar, anlamıyorum" diye konuştu.



Kalandar, Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak’a denk gelen yılın ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon’un kendi içindeki yörelerde Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar.