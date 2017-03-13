3 milyonluk sosyetik soygun; hizmetçiler yakalandı

Tarabya'da oturan sosyete dünyasının önemli isimlerinden olan Feryal Gülman, Türkmenistan uyruklu hizmetçisi Z.T. ve E.K. tarafından soyuldu. Güven timleri, iki hizmetçiyi Kapalıçarşı'da 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını bozdurmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Tarihi Kapalıçarşı'da görev yapan güven timleri, sürekli olarak kuyumcuları dolaşan Türkmenistan uyruklu Z.T. (29) ve E.K. (21) durumları şüpheli bularak takibe aldı.

Çantalarından servet çıktı

Türkmenistan uyruklu Z.T. ve E.K.'yi durdurarak üst araması yapan güven timleri, zanlıların çantalarında bin 500 Dolar, bin 600 Euro, 3 bin lira, 15 gram altın, 21 adet küpe, 1 altın takı seti, 1 pırlanta takı seti, 1 pırlanta künye, 5 farklı cins ve modellerde bileklik, 8 yüzük, 2 kolye, 1 pırlanta broş, 1 zümrüt set, 4 değerli taşlı bilezik, 2 altın zincir, 3 farklı markalarda saat, 1 adet telefon buldu.

Telefon Feryal Gülman'a ait çıktı

Polis ekipleri, gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu 2 sevgilinin üzerinden çıkan cep telefonunda kayıtlı bulunan ev telefonunu arayarak telefonun kime ait olduğunu sordu. Feryal Gülman'ın evinde çalışanlar arayan polise, o cep telefonun kendilerine ait olduğunu, yakalanan kişilerin de kendi çalışanları olduğunu söyledi.

3 milyon lira değerindeki ziynet eşyası teslim edildi

Feryal Gülman'ın evinde hizmetçi olarak çalışırken evde bulunan ziynet eşyalarını çalan Türkmenistan uyruklu sevgili oldukları belirlenen Z.T. ve E.K. polis merkezine teslim edildi.

Gülman'ın evinden çalındığı belirlenen yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyası da aileye teslim edildi.