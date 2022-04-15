3 milyon dolara aldığı Jack Dorsey'nin ilk tweetini açık artırmaya çıkardı, 280 dolar teklif geldi

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in yaptığı ilk paylaşımın NFT'sini 48 milyon dolara açık artırmaya çıkara iş insanı Sina Estavi'ye en yüksek 280 dolar teklif geldi.

Türk asıllı İranlı kripto para girişimcisi Estavi, NFT'yi geçen yıl martta 2,9 milyon dolara satın almıştı.

Estavi, geçen hafta OpenSea platformu üzerinden başlattığı açık artırmada NFT'nin satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Doğu Afrika'da yoksullukla mücadele eden Give Directly adlı yardım kuruluşuna bağışlayacağını söylemişti.

Independent Türkçe'nin haberine göre çarşamba günü tamamlanan açık artırmaya en fazla 0,09 Ethereum (yaklaşık 277 dolar) teklif geldi.

Bunun üzerine Estavi bugün yeniden 7 gün sürecek bir açık artırma başlattı. Şu anda gelen en yüksek teklifse 3,3 Ethereum (yaklaşık 10 bin 200 dolar).

Öte yandan açık artırma duyurusuna yorum yapan Dorsey ise "Neden yüzde 99'unu bağışlamıyorsun?" diye sordu.

Estavi, geçen yıl İran'da "ekonomik sistemi sekteye uğrattığı" gerekçesiyle tutuklanmış ve 9 ay hapis yatmıştı. İki kripto girişim şirketi Bridge Oracle ve CryptoLand de iflas etmişti.

NFT nedir?

Açılımıyla "non-fungible token", Türkçede genellikle "değişimi mümkün olmayan para ya da çip" diye niteleniyor.

NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.

Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.

Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.