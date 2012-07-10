3 metrelik timsah kolunu kopardı

ABD'de 17 yaşındaki bir genç timsah saldırısı sonucu tek kolunu kaybetti. Kopan kol yerine dikilmek üzere, öldürülen timsahın midesi yarılarak çıkarıldı, ancak operasyon başarısız oldu.

Florida eyaleti doğal yaşamı koruma yetkilileri, en az 3 metre uzunluğundaki timsahın saldırısından canlı kurtulmayı başaran Kaleb Langdale adlı gencin, Fort Myers ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Doğal Yaşamı Koruma Komisyonu sözcüsü Jorge Pino, Caloosahatchee Nehri'nde meydana gelen olayın ardından timsahın görevlilerce bulunarak öldürüldüğünü söyledi.

Pino, yüzücünün kolunun öldürülen timsahın midesi yarılarak çıkarıldıktan sonra yerine dikilmek üzere kaldırıldığı hastaneye gönderildiğini kaydetti.

Gencin arkadaşları ise doktorların hastaneye getirilen kolu dikmeyi başaramadıklarını ancak Langdale'in moralinin yine de yerinde olduğunu belirtti.

Doğal yaşamı koruma yetkilileri, çiftleşme mevsimi olması nedeniyle, hem eş hem de yiyecek arayan timsahların yılın bu zamanında saldırgan ve meraklı olduğu uyarısında bulundu.

Doğal Yaşamı Koruma Komisyonu'nun Haziran 2011 yılı verilerine göre 1948 yılından bu yana Florida eyaletinde timsahlar tarafından ısırılan 224 kişiden 22'si hayatını kaybetti.