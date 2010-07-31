-3 LİRAYA SEHPA, 50 LİRAYA YATAK İZDİHAMI DİYARBAKIR (A.A) - 31.07.2010 - Diyarbakır'da bir mağazanın ürünlerini üçte bir fiyatına satacağını duyan vatandaşlar, mağaza önünde izdihama neden oldu. Yenişehir ilçesinde Galeria Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazanın mobilya, halı ve ev tekstil ürünlerinde kapanış nedeniyle üçte bir oranında indirim yapılacağını duyan vatandaşlar, mağazanın önünde toplandı. Mağazanın günler öncesinde dağıttığı broşürlerde, sehpayı 3 liraya, halının 30 liraya, ütünün 15 liraya, kanepenin 135 liraya, banyo dolabının 50 liraya, ortapedik yatağın 50 liraya, oturma grubunun 390 liraya satılacağını öğrenen vatandaşlar, mağaza açılır açılmaz aşırı sıcağa rağmen ürünleri almak istedi. İzdiham oluşması nedeniyle mağaza çalışanları kepenkleri indirmek zorunda kaldı. Mağaza sahibi Muzaffer Reçber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş değişikliği nedeniyle bütün ürünleri üçte bir fiyatına satmaya karar verdiklerini, ürünleri sattıktan sonra mağazayı kapatacağını söyledi. Zararına satış yaptıklarını kaydeden Reçber, ''Hem vatandaşlar ucuz ürün alsın hem de elimizdeki ürünleri paraya çevirelim istedik. Bu nedenle ucuzluk başlattık'' dedi. Öte yandan, bazı vatandaşlar da indirim yapılacağı bilgisinin yer aldığı broşürdeki fiyatlar ile mağazadaki ürün fiyatının farklı olduğunu savunarak, ''Bu nasıl olur. Broşürde fiyatları daha ucuza belirtmişler. Baktığımız ürünler ise daha pahalıydı. Böyle iş olmaz. Bu kadar insana yazıktır. Bu kadar insanı topladılar, izdihama neden oldular'' diye tepki gösterdi. İndirimli ürünlerin tükeninceye kadar satışların süreceği bildirildi.