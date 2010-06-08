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Yaşam

3. köprüyü durdurmaliyiz!

1 gun icerisinde www.2milyonistanbullu.com sitesi 750'den fazla ziyaretçi tarafindan gezildi 1 gün içinde 188 kisi 3. kopruye karsi imza verdi.

08 Haziran 2010 03:00

T24- 3. köprüyle ilgili kamuoyuna açıklanan belge büyük ses getirdi. 1 gün içerisinde www.2milyonistanbullu.com sitesi 750'den fazla ziyaretçi tarafindan gezildi. Ve yine 1 gün içerisinde 188 kişi 3. köprüye karşi imza verdi.

Şimdi sokağa çıkma vakti! 9 Haziran Çarsamba 12.30'da belgelerimizi ve yeni kampanyamızı duyurmak icin Galatasaray Meydani'nda basın açıklaması yapacağız. Bu sırada hazırlayacağımız bilgilendirme kağıtlarını da çevremize dağıtacağız.


Ardından, 20 Haziran Pazar günü İstiklal Caddesi'nde (Balo Sokağın köşesi) imza toplamak için masa acmaya başlayacağız. Bundan sonra da her haftasonu İstiklal'de olacağız. Masada yine bilgilendirme kağıtlarımız olacak. Onları da dağıtmaya devam edeceğiz.


Müsait olan herkesi bekliyoruz. Gelemeyecekseniz de lütfen mail yoluyla web sayfamızı duyuralım ve ilgili arkadaşları bizzat arayarak bize destek vermelerini sağlayalım.


İstanbul'un 2 milyon ağacının bize ihtiyaci var!

3. köprüyü durdurmaliyiz! DURDURABİLİRİZ!


www.2milyonistanbullu.com

www.ucuncukoprucozumdegil.com

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