3. köprünün iki yakası cuma günü birleşecek

Temmuz - Ağustos ayı içinde açılması planlanan 3. Boğaz köprüsünde (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) 9 metrelik son tabliyenin cuma günü düzenlenecek törenle yerine takılmasıyla iki yaka 3. kez tekrar birleşmiş olacak.

3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında inşa edilen 116 kilometrelik otoyolda viyadükler de önemli bir yer tutuyor. Mevcut yolun 13.5 kilometrelik kısmının viyadükler üzerinde geçirileceği belirtildi. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde 3 önemli viyadüğün daha tamamlandığı öğrenildi. Tamamlanan viyadük ve yolların büyük bölümünün ise asfaltlanarak ulaşıma hazır hale getirildiği öğrenildi. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda daha önceden tamamlanan viyadüklerle birlikte 6’sı tek 29’u çift ayaklı olmak üzere toplam 35 viyadükten 25’inin tamamlanmış olduğu belirtildi.

Bin 460 işçi ve mühendisin 24 saat aralıksız çalıştığı 3. boğaz köprüsü 59 metrelik genişliği ile bittiğinde dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak. 8 şerit karayolu 2 şerit demiryolu olarak toplam 10 şeritli köprünün deniz üzerindeki uzunluğu 1408 metre olacak. Köprünün toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metre. Köprü bu özelliği ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü, kulelerinin boyu açısından da yeni bir rekora imza atıyor. Avrupa yakasında Garipçe Köyü'ndeki kulenin yüksekliği 322, Anadolu yakasında Poyrazköy kesimindeki kulenin yüksekliği ise 318 metre. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3. Havalimanı da birbirine bağlanacak.