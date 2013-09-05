3. köprünün ayakları ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’nın 3’üncü köprüsü Yavuz Sultan Selim’in ayakları ve yol güzergâhı, artık uçaklardan rahatlıkla görülebiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, Garipçe ile Poyrazköy arasında 3 milyar dolara yap-işlet-devret modeliyle inşa edilecek köprü ve Kuzey Marmara otoyolu inşaatı devam ediyor. İçtaş-Astaldi Konsorsiyumu, projenin üç yılda tamamlanmasını planlamış, ancak Başbakan iki yılda bitirme sözü almıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de kapsayan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin finansmanı, 7 banka tarafından verilen krediyle gerçekleştiriliyor. Kredi, Cumhuriyet tarihinde sıfırdan hayata geçirilen bir projeye tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı proje finansman kredisi olma özelliği taşıyor.