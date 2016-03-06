3. köprüde iki yaka, Erdoğan ve Davutoğlu'nun da katıldığı törenle birleşti

Yapımına 29 Mayıs 2013 yılında başlanan 3 milyar dolar maliyetli 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin en önemli bölümü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün konacak 9 metrelik son tabliye ile boğazın iki yakasını üçüncü kez birleştirdi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Son tabliyenin kaynağını Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yaptı.

2015 yılının Mayıs ayında kılavuz telin çekilmesiyle başlayan çalışmalarda son bir ayda 10 tabliye döşenerek 238 metrelik yol kat edilmiş ve bir rekora imza atılmıştı. Köprünün çevreyollarıyla birlikte bir bütün olarak önümüzdeki Temmuz veya Ağustos ayında açılması planlanıyor.

Başbakan: Birileri tahrip ederken...

Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sözleri şöyle:

Böylece İstanbul, 6 kıtayı birleştiren bir şehir olmuş olacak. Gelecek nesiller açısından önemli bir proje. Bu yatırımlara ara vermeden, istikrar içinde sürdüren tek ülke Türkiye. Bugün Türkiye, dünya çapında gerçekleştirdiği projelerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle bir kez daha damgasını vuruyor.

Birileri tahrip ederken biz yapmaya devam edeceğiz. Asya ile Avrupa bir kez daha birleşiyor. Bizim milletimiz de, Avrupa ile Asya arasında yay gibi gerilen bir millet olarak tarihe mührünü vurmuştur. Bir kez daha iki kıtaya mührünü vuruyor. Allah bu mührü daim eylesin, gönül köprüsü kurmayı da nasip eylesin. Bu son parçayı koyarken, aslında yüreğimize de bir parçayı koyuyoruz. Düğün ve nikahlar bu köprü üzerinde gerçekleştirilecek. bir kez daha Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, işçilerimize verdikleri emek konusunda teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı: Gezi başladığında, “Bu iki tane beton yığınıyla kalır” diyorlardı

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Heyecan dolu olduğumuz bir günde, özellikle dünya kadınlar gününün hemen öncesinde böyle bir İstanbul için yıldız diyebileceğim projenin son parçasını koymanın onurunu yaşıyoruz, hayırlı olsun.

Temelini attığımız gün, birileri "Olmaz canım" diyordu. Gezi olayları başladığı zaman, bu iki tane beton yığınıyla kalır diyorlardı. Ta buralara kadar zahmet edip geldiler, denizde gösteri yaptılar. Onlar bunu yaparken, biz bunları birleştireceğiz dedik.

Avrupa ile Asya'yı Yavuz Sultan Selim'le birleştireceğiz, bu bizim dünyaya en önemli mesajımız olacak. Böyle bir yerde ancak büyük düşünenler, bu tür projeleri gerçekleştirirler. Bizler de bu yola böyle çıktık. Dünyada asma köprüler içerisinde, en geniş 4 gidiş 4 geliş, iki de hızlı trenle ilgili raylı sistemin olduğu böyle bir proje yok. Tabii asma köprü olarak bu uzunlukta başka bir köprü de yok. bu bizim iftihar meselemiz.

İnşallah Ağustos ayında da, artık bütün viyadükleriyle her şeyiyle tamamlanıp, hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Gerek Marmaray projesindeki başarı, yaklaşık 130 milyon yolcu Marmaray'dan geçmiş bulunuyor. Yine önümüzde Avrasya Tüneli var, o tamamlanıyor. Yine bu yıl sonu, onun da bitişi olacak.

Böylece Avrupa Asya arasındaki gidişlerimiz daha kolay bir hale gelecek. Bir de Körfez geçişiyle ilgili İstanbul-İzmir arasını yaklaşık 3.5 saate indiren proje. Dev bir projedir. O da hızla devam ediyor. Şimdi, onun da bu ay sonu birleştiğini bakanımız söylüyor. Bütün bunlar, gönülleri birleştirmenin ötesinde. Bize, olayları düşünürken hem işin ekonomik boyutunu düşünüyoruz. Neden? Maliyetlerin düşüşü. Bir diğer yandan kaza risklerini ciddi manada düşürüyoruz. Bütün bunlarla derdimiz, önce insan demiştik, insanımızın huzuru demiştik. Hamd olsun bütün bunları teker teker gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz.

Başbakanımız olsun, bakanlarımız olsun, mimarından, işçisine kadar yüklenici firmaların gayretine şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun diyorum. Çekeceğimiz besmeleyle bu kaynak hayırlı olsun diyorum

Ya Allah, bismillah!

Sarıyer’de İstabul’un fetih yıldönümünde 29 Mayıs 2013 tarihinde O zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle temeli atılan 3. boğaz köprüsü, yaklaşık 2 yıl 9 ay sonra İstanbul Boğazı'nın iki yakasını 3. kez birbirine bağlayacak. Köprü projesi, çevre katliamına yol açtığı gerekçesiyle inşaatın başlamasından bu yana protesto ediliyordu.

Temeli atıldıktan sonra büyük bir hızla ilerleyen inşaat şantiyesinde Avrupa yakasında 322 metre, Asya yakasında ise 318 metre olan köprü kuleleri 2015 yılının ocak ayı içinde tamamlanmıştı. 2015 yılının Mayıs ayında iki kule arasına ana kablonun döşenmesinde kullanılacak olan “Cat Walk” yani kedi yolunun döşenmesinde kullanılacak kılavuz tellerin çekilmesiyle İstanbul Boğazı ilk defa 3. kez birbirine bağlanmıştı. 2015 yılının Eylül ayında ise ışıklandırılan köprüde 122’şer ince çelik kablonun örülmesiyle yapılan ana taşıyıcı kablolar ise kısa sürede tamamlanmıştı. Yanlızca köprüde değil, Çevre yollarında süren viyadük ve yol yapım çalışmalarında ise ilk yol asfaltlamaları 2015 yılının haziran ayında başlanmıştı.

Öte yandan köprüde yapılan çalışmalar sırasında son bir ayda 10 adet çelik tabliye yerlerine konulup montajı tamamlanarak yeni bir rekor kırıldığı belirtildi. Çelik tabliye montaj işleminde, Lifting Gantry" adı verilen farklı bir vinç kullanılmaya başlanmasıyla, eş zamanlı olarak Asya ve Avrupa'da çelik tabliye konulma işlemi gerçekleştirildiği, bu yöntemle son bir ay içinde 238 metrelik ilerleme sağlandığı öğrenildi.



3. boğaz köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde inşa edilen 116 kilometrelik otoyolda viyadüklerin önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Otoyolun 13,5 kilometrelik kısmının viyadükler üzerinden geçiriliyor. Şu ana kadar projede yer alan 64 viyadükten 48’inde çalışmaların tamamlandığı ve ulaşıma hazır hale getirildiği belirtiliyor. Bu viyadüklerin bazılarının yüksekliğinin 85 metreye ulaştığı öğrenildi.

Dünyanın en geniş köprüsü olacak



Binlerce işçi ve mühendisin 24 saat aralıksız çalıştığı 3'üncü boğaz köprüsü 59 metrelik genişliği ile bittiğinde dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak. 8 şerit karayolu 2 şerit demiryolu olarak toplam 10 şeritli köprünün deniz üzerindeki uzunluğu 1408 metre olacak. Köprünün toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metre. Köprü bu özelliği ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü kulelerinin boyu açısında da köprü yeni bir rekora imza atıyor. Avrupa yakasında Garipçe'deki kulenin yüksekliği 322, Anadolu yakasında Poyrazköy kesimindeki kulenin yüksekliği ise 318 metre. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3. Havalimanı da birbirine bağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. boğaz köprüsü, “Yap, işlet, devret’ modeliyle gerçekleştiriliyor.



