3. köprü için çam ağaçlarının kesilmesine başlandı

İstanbul ’da Poyrazköy ile Garipçe arasına yapılacak 3. köprünün ilk sondajı başladı. Köprü için Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 48 ayrı sondaj yapılarak örnekler alınacak. Bir yandan sondaj çalışması yapılırken bir yandan da çam ağaçları kesilerek yeni yollar açılıyor.

Serkan Ocak'ın Radikal gazetesindeki haberine göre; 3. köprünün ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ilk inşaat çalışmaları yaklaşık 2 hafta önce Poyrazköy’de başladı. Köprüyle ilgili zemin araştırmalarının yapılabilmesi için sondaj vurulması gerekiyordu. Poyrazköy’de orman yolu da kullanılarak köprünün yapılacağı yere önce yol genişletme ve yeni yol açma çalışmaları yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden yetkililer kesilecek ağaçları damgaladı. 1 Eylül’de ağaçların kesilip yolların tamamlanmasının ardından sondaj aleti Poyrazköy’de çalışmalara başladı.

Sondaj alanındaki şantiye sorumlusu Jeoloji Mühendisi Süleyman Parlak, köprü başlangıcının yapılacağı yerden yaklaşık 50 metre derinlikten örnek aldıklarını anlattı. Anadolu Yakası’nda 24, Avrupa Yakası’nda da 24 olmak üzere toplam 48 ayrı noktadan örnek alınacağını belirten Parlak, çalışmaların 2 ay süreceğini belirtti.



‘1.5 milyon ağaç gidecek’



Yeşiller Partisi’ne sızdırılan bir belgeye göre 3. köprü ve bağlantı yollarının tamamı için 2.3 milyon ağaç kesilmesi öngörülüyordu. Yeşiller Parti üyesi Serkan Köybaşı, Göktürk’teki bir bağlantı yolu için 800 bin ağaç kesildiğini ve 1.5 milyon daha ağacın kesileceğini söyledi. Köybaşı, “Hiç bir işe yaramayacak proje için onlarca ağaç katlediliyor. Hayvanların da yaşam alanı kâr hırsı yüzünden yok edilecek. 3. köprünün trafik sorununu çözemeyeceği de çok açık” dedi.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Çare Olgun Çalışkan da davaları hatırlatarak konuştu: “Sürecin başından bu yana meslek odası olarak bu konuyu gündeme getirdik. AK Parti ’ye ve diğer tüm yetkililere başvurduk. Olumlu bir dille başvurduk. Ancak müzakereye kapalı bir süreç başladı. 8-9 meslek odası olarak dava açıldı. Bazı davaların bilirkişi tespitleri yapıldı. Bazı bölümlerle ilgili durdurma kararı çıktı.” Ancak yargı süreci devam ediyor.”