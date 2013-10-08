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Ekonomi

3 kez borcu geciktirilen kredi kartı iptal olacak

Yeni düzenlemeyle kart limitleri de gelirin 4 katıyla sınırlandırılırken, asgari borç oranları da yükseltiliyor

08 Ekim 2013 22:59

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2014-2016 Orta Vadeli Mali Planı'nı açıkladı. Düzenlemeye göre, asgari ödeme tutarını 3 kez üst üste ödeyemeyenin kartı kullanıma kapatılacak; kart iptal edilmeyecek ancak limit artışı da yapılamayacak.
 

Asgari ödeme tutarı da artırıldı

 
Ayrıca, faiz binmemesi için ödenmesi gereken asgari tutar da artırılıyor. Şu anda 15 bin liranın altındaki borçlar için geçerli olan yüzde 25 oranı, yıl sonu 27'ye, gelecek yıl ise 30'a çıkarılacak.
15 bin-20 bin lira aralığındaki borçların asgarileri de, aynı süreçte, yüzde 32 ve 35'e çıkarılacak.
20 bin liranın üzerindeki borçlardaysa yüzde 40'lık asgari oranı değişmeyecek.
 

Taksit sayısı ve limit sınırlandırılıyor

 
Kredi kartı limitleri, kart sahibinin gelirinin 4 katıyla sınırlandırılacak; kartın alındığı ilk yıl ise limit gelirin 2 katından yüksek olamayacak. Gelir teyidi yaptırmayanların limitleri ise bin lira olarak belirlenecek.
Babacan, taksit sayısının sınırlandırılmasıyla ilgili, "Ayakkabıya 24 taksit yapılıyorsa burada sorun görüyoruz. Mobilyada taksitin uzun olmasında problem yok" açıklamasını yaptı. Bu konuda ayrıntılar henüz belirsiz.
 

Bireysel krediler de düzenlenecek

 
Babacan, son olarak, kredi kartlarında uygulanan borç/gelir oranının diğer bireysel kredilere de uygulanmaı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

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