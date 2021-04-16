3 ilde salgın gerekçesiyle 1 Mayıs yürüyüşleri yasaklandı

Denizli, Kocaeli, Aydın valilikleri ile Kartal Kaymakamlığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle 1 Mayıs İşçi Bayramı için düzenlenecek basın açıklaması ve yürüyüşleri yasakladı.

Denizli Valiliği

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun madde 11 (a) ve (c) bentleri uyarınca; Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, ilimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerler ile park-bahçe, mabetlerde, genel yollar ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılmasının, 14.04.2021 günü saat: 00.01’den 13/05/2021 günü saat: 23.59’a kadar (30) gün süre ile yasaklanmıştır."

Kocaeli Valiliği

“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2021/19 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 6. Maddesine ilave olarak; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.”

Aydın Valiliği

“17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecektir.”

Kartal Kaymakamlığı

“Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan meydan, cadde, sokak, yol, park gibi tüm umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, yürüyüş ve toplanmalar, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, anma toplantısı, anma töreni düzenleme, ticari kimliği bulunan tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtımı, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemler bir ay (15.04.2021-15.05.2021) süresince yasaklanmıştı.”