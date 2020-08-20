İktidarın mega projelerinden biri olan 3. Havalimanı inşaat işçilerinin 14 Eylül 2108'de çalışma koşullarına karşı iş bırakma eyleminin ardından hazırlanan "3. Havalimanı İşçileri Mistik Tülü Kaldırdı" kitabı çıktı. 3. Havalimanı İşçileriyle Dayanışma Platformu, kitabının tanıtım ve imza etkinliğine çağrı yaptı.

"Köle Değiliz!" İsyanının 2. Yılında Kitap Tanıtım ve İmza Günü Etkinliği çağrısında "3. Havalimanı İşçileri Mistik Tülü Kaldırdı" kitabının, yaşamı ve çevreyi savunan tüm insanlarımızın itiraz ettiği 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve Yenişehir Yapım Projesi ile dönemin siyasetini, ekonomi politik uygulamalarını, ülke yönetimindeki siyasi yapılanmayı ve bu yapılanma sürecinde yaşanan ve yaşanacak olaylara mercek tuttuğuna dikkat çekildi.

Kitap, 3. Havalimanı inşaası sırasında yaşananlar ve tanıklıklarla inşaat işçilerinin çalışma koşullarını, işçi sınıfının mücadelesini, sendikalaşma ve sendikal örgütlülüğe odaklanıyor.

Çağrıda, kitap için "14 Eylül 2018 iş bırakma gününde inşaat şantiyesinin birkaç saat içinde nasıl kışlaya dönüşebildiğini, şirket ve şirket yetkililerinin devletmiş gibi hareket ederek işçileri nasıl sorguladığını, devlet-şirket işbirliğini görünür kılıyor. 3. Havalimanı İşçileri Mistik Tülü Kaldırdı", siyasi iktidarın ve kapitalizmin krizlerinden çıkışı için kendine çözüm olarak uygulamaya çalıştığı Mega Projeler ile kentleşme, yapılaşma sürecinin bir bütün olarak yağmaya dönüşmesinin bir örneğini gözler önüne seriyor. 3. Havalimanı İnşaat İşçilerinin mücadelesi ve kimliğinde tüm inşaat işçilerine adanan, gelirinin tamamı işçilere iletilecek olan bu kitapla siyasi sürecin Mistik Tülünü kaldıran işçilerin gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya konularak okurla buluşturuluyor." denildi.

Kitap Tanıtım ve İmza Günü Etkinliği 29 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00-19.00 arası Yoğurtçu Parkı’nda çeşitli sanatçı ve yazarların katılımıyla gerçekleştirilecek.