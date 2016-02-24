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Ekonomi

Üçüncü havalimanı açıldıktan sonra Atatürk'ten tarifeli sefer yapılmayacak

Bakan Binali Yıldırım, 3. Havalimanı'nın 2018 yılı Şubatı’nda açılacağını söyledi

24 Şubat 2016 14:20

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 3. Havalimanı'nın açılmasından sonra Atatürk Havalimanı’ndan tarifeli taşımacılık yapılmayacağını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul’a yapılan 3. Havalimanı hakkında konuşan Yıldırım, "Yaklaşık 10 milyar 247 milyon euro'luk bir harcama yapılacak bütün etapları tamamlandığında. 2018’in Şubat ayında birinci bölümü, 90 milyon kapasitelik bölümü açılmış olacak" dedi.

Yıldırım, "Böylece Atatürk Havalimanında yaşadığımız sıkıntılar tamamen giderilecek. Yeni havalimanını devreye aldığımızda artık Atatürk Havalimanında tarifeli taşımacılık olmayacak" diye konuştu.

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