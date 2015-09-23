"Devlet, kendi yaptığı 3. havalimanını işletecek firmalara yaptırıyormuş gibi hava bastı, kefil ve krediler kamudan"

Habertürk yazarı Yavuz Semerci, ilk aşama yatırım bedeli yaklaşık 7,5 milyar Euro olan İstanbul'a 3. havalimanı projesine yabancı bankalardan kredi bulunamadığına işaret ederken, "Bu projenin kârlı bir proje olduğunu bize göstermeye yetecek nitelikte yabancı veya yerli özel sektör kreditör desteği alınamadı" dedi.

Semerci, "Hayırlı olsun" başlığıyla yayımlanan (23 Eylül 2015) yazısında projeye kredi sağlayan yerli kuruluşlar içinde kamu bankalarının ağırlık taşıdığını, kredi kefilinin de Devlet Hava Meydanları İşletmesi olduğunu vurguladı. Semerci, yazısının ilgili bölümünde şu görüşleri dile getirdi:



"Yıllık 100 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak yatırım için Türk bankalarından kredi bulunmuş. (Yabancı kreditörlerden neden kredi bulunamadığı sorusu bir başka yazının konusu...) Ziraat Bankası 1.5 milyar Euro, Halkbank ve Vakıfbank 1’er milyar Euro, Denizbank 500 milyon Euro, Garanti Bankası ve Finansbank da 300’er milyon Euro kredi verecekmiş ilk yatırım için...



Kredinin vadesi, 4 yıl ana para ödemesiz 16 yıl olacakmış. Dünya Gazetesi bu haberi 'Kamu, bu yatırımdan herhangi bir harcama yapmadan 25 yılda 22.2 milyar Euro+KDV gelir elde edecek' şeklinde duyurmuş. İşte buna itirazım var. Bu krediye kim kefil? Devlet Hava Meydanları İşletmesi. Krediyi kim veriyor? Hazine’ye ait kamu bankaları... Yani bu proje aslında bir yap-işlet-devret projesi değil. Tam tersi bir inşaat projesidir. Ve her yerinde kamu vardır. Kamu garantisi ve kamu bankaları olmadan hayata geçmesi mümkün olmayan bir proje ortaya çıktı.



Bu projenin kârlı bir proje olduğunu bize göstermeye yetecek nitelikte yabancı veya yerli özel sektör kreditör desteği alınamadı. Yine de siyaset kurumu kararı verdiğine göre yazının başında dediğim gibi inşallah bir aksilik çıkmadan tamamlanır. Aslına bakarsanız, devlet kendisinin yaptığı bir havalimanını sanki işletecek firmalara yaptırıyormuş gibi yaparak bize hava bastı..."

Yazının tamamı için tıklayın





