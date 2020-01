"3. havalimanı açıldığında, terminalin ilk giriş noktalarında x-ray ve arama kapıları bulunmayacak"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, 3. havalimanı terminalinin ilk giriş noktalarında x-ray ve arama kapıları bulunmayacağını belirterek, "Giriş kapılarındaki güvenlik aramalarını kaldırmaya da devam edeceğiz. En yakın zamanda Esenboğa, İzmir Adnan Menderes Dış Hatlar ve Antalya olmak üzere kalkacak. Diğer meydanlarımızda da gerekli tedbirler alındıktan sonra devam edecek" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yıldırım, DHMİ'nin Florya'daki tesislerinde, Atatürk Havalimanında görev yapan gazetecilerle yıllık genel değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, göreve başlamasının ardından yaptığı çalışmalardan bahsederek, havalimanlarında konaklama olarak 6 tona kadar sabit ücretlendirme politikası uyguladıklarını ancak yeni bir düzenlemeyle ton başına ücret almaya başladıklarını söyledi. Yeni ücret tarifesini 2016 itibariyle hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, bununla ilgili aylık periyotlar halinde ödeme uygulamasına geçildiğini ifade etti.

Fırtınalı havalarda özellikle küçük uçakların zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Yıldırım, bu anlamda genel havacılık uçuşları olan meydanların yarısından fazlasında önlemlerin tesis edildiğini ve diğer meydanlar içinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Motorlu taşıtlar vergisindeki muafiyet ya da indirim uygulanması konusunda gelen talepleri kurum olarak gerekli mercilere ilettiklerini aktaran Yıldırım, ADS frekanslarının da tek bir frekans olmasına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Ez az 4-5 yeni eğitim sahası açacaklarının müjdesini veren Yıldırım, "Bundan önce en fazla deniz seviyesinden bin 500 fitlik yüksekliğe kadar uçuş yapmalarına müsaade ediliyordu. Bu karayı da dikkate aldığımız zaman uçuş yapılabilecek sahayı oldukça daraltıyordu. Bunu da ilk etapta 2 bin fite çıkarma kararı aldık. O 500 fitlik ilave çok önemli" diye konuştu.

"Ciddi tecrübe kazandık"

Yıldırım, bütün Türkiye hava sahasındaki anlık rotaların harita üzerinde görülebileceği yeni bir portalın test aşamasında olduğu bilgisini de verdi.

Genel havacılıktan gelen talepler doğrultusunda küçük meydanların sayısının ihtiyaca göre artırılacağını aktaran Yıldırım, yapımı devam eden 3. havalimanda da genel havacılık terminali ve birimlerinin olacağını söyledi.

DHMİ Genel Müdürü Yıldırım, 3. havalimanıyla ciddi tecrübe kazandıklarını ifade ederek, yurt dışındaki mevkidaşlarıyla konuşmalarında öncelikli konunun yeni havalimanı olduğuna vurgu yaptı. Yıldırım, şöyle devam etti:

"2015'in ilk yarısında, olaya biraz 'inanılmaz' bir şekilde yaklaşıyorlardı. Özellikle kredi sözleşmesinin imzalanıp, inşaatın da hızlı ilerlediğinin görülmesinin ardından 'Ne zaman açacaksınız? Biz neresinden tutabiliriz' gibi soruların şekli değişti. 'Dünyanın en büyük havalimanını yapıyorsunuz, biz de bir yerinde olalım' diye başta Asya, Avrupa ve Amerika'dan, havacılıkta gelişmiş bütün ülkelerden bize talep var. 3. havalimanı, özellikle Avrupa'da; Frankfurt, Paris, Amsterdam, Münih, Zürih gibi ana aktarma merkezleri çok ciddi anlamda etkileyecek."

"Güvenlik terminalin girişinden çok önce başlar"

Yıldırım, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ilk giriş güvenlik kontrol noktaları iptali oldu. Bununla ilgili 3. havalimanında da bir uygulama olacak mı?" şeklindeki soru üzerine, "terminallere ilk giriş güvenlik kontrolleri kaldırıldığında güvenlik seviyesinin düşeceği" şeklindeki algının doğru olmadığını söyledi.

Bir havalimanının güvenliğinin terminalin girişinden çok önce başladığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"3. havalimanı açıldığı zaman terminalin ilk giriş noktalarında x-ray ve arama kapıları bulunmayacak. Terminalin içinde güvenlik çalışmaları çok çok daha arttırılmış olacak. Açık ve gizli kameralarla takip, profil çıkarma çalışması, köpek kullanımı bunların hepsi terminallerde kullanılacak. Giriş kapılarındaki güvenlik aramalarını kaldırmaya da devam edeceğiz. En yakın zamanda Esenboğa, İzmir Adnan Menderes Dış Hatlar ve Antalya olmak üzere kalkacak. Diğer meydanlarımızda da gerekli tedbirler alındıktan sonra devam edecek. Yeni havalimanımızda ise açılışından itibaren bunlar olmayacak."

Serdar Hüseyin Yıldırım, havalimanlarında güvenlik amacıyla kurulan vücut tarayıcılarına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:

"Bununla ilgili 2-3 firma var. Teslim süreleri de çok uzun. Bir plan program dahilinde bunlar gelecek. İlk etapta ise 37'si için ihaleye çıkacağız. En yoğun uçuşların olduğu uluslararası havalimanlarında devreye sokacağız." - "Drone" karşı "kartal"lı önlem fikri

Uçakların inişi ve kalkışı esnasında tehlike yaratan kuş süreleri ve dronelara (insansız hava aracı) için alınan önlemlere ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, kuş radarı sisteminin, TÜBİTAK ile yürütülen çalışma olduğunu ve dünyada da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yıldırım, Atatürk Havalimanına kuş radarı kurum işlemlerinin son aşamada olduğunu belirterek, "Önce Atatürk Havalimanında devreye alacağız. Kuş radarının yeni havalimanında da kullanılması planlanıyor. Daha sonra da yaygınlaşması hatta ihracı da söz konusu" diye konuştu.

Özellikle son dönemde insansız hava aracı kullanımının artmasının uçuşlar için tehlike oluşturabildiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Drone ile ilgili en büyük sıkıntı, kimin elinde ne var bilememekti. Son düzenlemeyle dronelara kayıt mecburiyeti getirildi. En azından 'bu kimindir?' diyebileceğiz. Dronelara karşı şu an en etkili yöntem; kartal kullanımı. Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanında kullanılıyor. Kartal gidiyor, yakalıyor insansız hava aracını. Şu an en etkilisi bu olduğu görülmüş. 'Kırgızistan'dan getirip burada kullanabilir miyiz?' diye kartalı da düşündük. Şu an sadece bir fikirden ibaret, bir çalışma yok ama hepsini değerlendiriyoruz."

"Bütün havalimanlarımızı 24 saat açık tutuyoruz"

DHMİ Genel Müdürü Yıldırım, bir başka soruyu yanıtlarken, Şırnak, Mardin, Siirt gibi havalimanlarını 24 saat açık tuttuklarını belirterek, "Geçen basına da yansıdı, Yüksekova'da kar yağdığı zaman pisti bile direkt açıyoruz. Uçuş ise bizimle ilgili değil. Aslında hiç kapanmadı. Bahardan itibaren uçuşların başlayacağını umuyoruz. Uçuşlar başladığı zaman uçuşa engel bir durum yok" dedi.

Çukurova Havalimanı'na ilişkin bir soruya Yıldırım, "Son gelinen noktada orada kaybettiğimiz 6 aylık bir süre var. Bölgede ciddi ihtiyaç var. Sayın Bakanımız bunun kendi imkanlarımızla yapılmasının daha çabuk ve doğru olabileceğine karar verdi. Biz de bununla ilgili bütçemizi revize etmek için gerekli kurumlara başvurduk. Şimdi yakında da bütçemizi alacağız. İhaleye çıkacağız ve sıkı bir çalışmayla mümkün olan en kısa sürede bitireceğiz" karşılığını verdi.

"Sabiha Gökçen Havalimanında ikinci pist ne zaman açılacak?" soru üzerine Yıldırım, "Pistin bitmesinin 2017 sonu, 2018 başından evvel beklenmemesi lazım. Gelecek yazı da tek pistle devam edeceğiz" bilgisini verdi.

"Yolcu ve operasyon açısından büyük rahatlama getirecek"

Atatürk Havalimanındaki yeni ek binanın tamamlanmasına ilişkin bir soruya ilişkin Yıldırım, şunları söyledi:

"Yolcu sayılarında Frankfurt'u da geçerek Heathrow ve Paris'den sonra 61,5 milyon yolcuyla Avrupa'nın en yoğun üçüncü havalimanı olduk. Yolcu sayılarıyla bütün saylar artıyor. Dolayısıyla ek bina bu yaz yolcu ve operasyon açısından büyük rahatlama getirecek. Yakın zamanda hizmete alınacak."