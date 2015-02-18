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3 eşcinsel Diyarbakır Belediyesi'nin desteğini almak için açlık grevinde

LGBT bireyler, kurdukları derneğe Diyarbakır Belediyesi'nin maddi yardımda bulunmaması üzerine açlık grevine başladı

18 Şubat 2015 12:55

Diyarbakır'da 2 yıl önce eşcinsel olduğu için öz babası ve amcaları tarafından öldürülen Roşin Çiçek (18) cinayetinin ardından bölgede yaşayan eşcinsel, gay, lezbiyen, biseksüel ve transseksüeller (LGBT) örgütlenme kararı aldı. Kurdukları derneğe Diyarbakır Belediyesi'nden 'hibe' alamamaları üzerine açlık grevine başladılar.

LGBT bireyler, ‘Varlık’ anlamına gelen Kürtçe ‘Hebun’ adıyla dernek kurdu. Diyarbakır’da gizli panel ve konferanslar düzenleyen LGBT üyeleri; 1 Eylül Dünya Barış Günü, Nevruz ve 1 Mayıs İşçi Bayramı için kentte yapılan kitlesel mitinglerde gökkuşağı flamalarını dalgalandırdı.

Ahmet Yukuş'un Habertürk'te yayımlanan haberine göre, bölgedeki yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinden maddi destek alamayan Hebun Derneği kapanma noktasına geldi. Dernek üyeleri son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden ‘hibe’ desteği talebinde bulundu. Aradan geçen 3 ayda belediyeden yanıt verilmedi. Bunun üzerine 3 aktivist sorunlarına dikkat çekmek adına açlık grevi başlattı.

 

'Talebimizin karşılanmaması durumunda grevi sonlandırmayacağız'

 

Hebun Derneği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine destek vermemesinden yakınarak sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Nefret söylemleri ve ailelerin çocuklarını öldürmesini engellemek için yola çıktık. Faaliyetini yürüttüğümüz ofisimizi ekonomik nedenlerle kapatma zorunda kalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ötekileştirmeye’ karşı durarak bize hibe desteğinden bulunacağını düşünerek yaptığımız talebe cevap verilmedi. Sesimizi duyurmak ve yaşadığımız sorunları görünür kılmak için 3 aktivistimiz açlık grevine girmiştir. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda bu grevi sonlandırmayacağız.”

Güneydoğu’da 2 yıl önceki Roşin Çiçek cinayetinin ardından örgütleneneşcinseller, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine destek vermemesinden yakınarak açlık grevi başlattı.

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