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LGBT haklarına anayasada değil, gerekçede tahammül edebildiler

'Eşitlik' maddesini ele alan Anayasa Komisyonu, LGBT'lere yönelik 'ayrımcılık yapılamayacağı' ifadesinin madde gerekçesinde yer alması ve kadın kotası uygulanmasına karar verdi

13 Ağustos 2013 17:10

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, iktidar partisini itiraz ettiği "anayasada eşcinsellere güvence" maddesinde ara formülle anlaştı.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, LGBT bireylere "ayrımcılık yapılamayacağı" eşitlik maddesinin gerekçesinde yer alacak. Bu düzenleme sırasında AKP'li ve CHP’li üyeler arasında tartışma çıktı. AKP'liler “Siz aynı cinsten evlilikler olmasını mı istiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdiler.

 

'Cinsel yönelim' ifadesi madde gerekçesinde yer alacak

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, dün “eşitlik” ve “çocuk hakları” maddelerini ele aldı. Yazım çalışmaları başladığından bu yana CHP ve BDP, LBGT bireylere ayrımcılık yapılmasının önüne geçilmesi için eşitlik maddesinde “cinsel yönelim” ifadesinin yer almasını istiyordu. AKP ise buna başından beri şiddetle karşı çıktı ve bu ifadenin maddenin gerekçesine bile yazılmasına izin vermedi.

Dün, anayasanın "eşitlik" maddesiyle ilgili sürpriz bir uzlaşma sağlandı. CHP ile BDP, cinsel yönelim ifadesinin madde metninde yer almasından vazgeçti ve “gerekçede bunu yazalım” dedi. AKP de ısrarından vazgeçti ve cinsel yönelim ifadesinin gerekçede yer alması benimsendi. Komisyon metnine “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili ayrımcılık yasağı gerekçede ifade edilecektir” notu düşürüldü.

 

Türbanlı vekilin önündeki engeller kaldırılıyor

 

Eşitlik maddesinde bir başka uzlaşma ise siyaset ve kamuda kadın kotası uygulanmasının yolunu açan fıkrasında sağlandı. Maddedeki,  devletin kadınların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki hak ve özgürlüklerini kullanmasının önündeki zorlaştırıcı engel ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracak tedbirler alacağına ilişkin hüküm, kamunun yanı sıra kadın milletvekillerine de türban serbestisi getireceği şeklinde yorumlanıyor. Komisyon, görüşülen başka maddelerde de bu yönde ön uzlaşma sağlamıştı.

Dün ele alınan eşitlik maddesi şöyle yazıldı:
“Devlet, kadınların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki hak ve özgürlüklerini kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını zorlaştırıcı engelleri ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri alır. Kadınların, TBMM, siyasal partilerin genel merkez ve il örgütleri, üniversiteler ile sendika ve üst kuruluşların yönetim organları, il genel meclisi, il belediye meclisi ve büyükşehir belediye meclisi gibi seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra, idare ve yargı organları ile mesleki konumlara erkeklerle eşit katılımını sağlamak amacıyla kota uygulaması da dahil olmak üzere özel önlemler alınır.”

 

Çocukların tutuksuz yargılanması esas alınacak

 

Çocuk hakları maddesinde, çocukların kendi kültüründen yararlanması hükmüne AKP, CHP ve BDP sıcak baktı, MHP karşı çıktı. BDP, maddeye “Çocukların kendi dilini kullanma hakkı” ifadesinin de konulmasını istedi ancak bu destek görmedi. AKP ve CHP, bu tür konuların ve eğitim maddesinde ele alınabileceğini belirtti.

Üzerinde uzlaşılan hükümlere göre çocukla ilgili her durumda çocuğun üstün yararı gözetilecek, çocukla ilgili kararların alınmasında çocuğun katılımı sağlanacak. Çocuğun tutuksuz yargılanması esas olacak. Tutukluluk veya hükümlülük hallerinde çocuk yetişkinlerden ayrı olarak ve yaşına uygun kurumlarda bulundurulacak. Maddeye göre, 18 yaşını doldurmayan herkes çocuk sayılacak.

 

'Biz sizin kırmızı çizgilerinize karışıyor muyuz?'

 

CHP’li Atilla Kart, AKP'lilere “Komisyonu oyalamayın. Başkanlık sistemini çekecekseniz çekin” dedi. AKP'li Mehmet Ali Şahin, “Bu bizim vereceğimiz karar. İsteğimiz zaman çeker ya da çekmeyiz. Biz sizin kırmızı çizgilerinize karışıyor muyuz” dedi.

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