'Eşcinsel ilişki'ye 1 yıla kadar hapsi istemi!

Erzurum'da polislerin otomobil içerisinde seks yaparken gördüğü İ.K. ile E.Ö. hakkında dava açıldı. Türkiye'de eşcinsel ilişkinin yasalarca yasaklanmamasına rağmen iki kişi hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.



Kişilerin boş arazide görülmesi göz ardı edilerek, iddianamede "olayın liseye yakın ve trafiğin olduğu bir yerde meydana gelmesi nedeniyle alanen teşhircilik yaptıkları" ileri sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, olay, 30 Kasım günü Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki boş bir arazide meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, saat 17.30 sıralarında park halinde gördükleri otomobilin yanına yaklaştı. Polis, otomobilin arka kısmında 49 yaşındaki İ.K. ile 46 yaşındaki E.Ö.’yü seks yaparken gördü. Emniyette ifadeleri alınan İ.K. ve E.Ö., "internette tanıştıktan sonra buluşmaya karar verdiklerini" anlattılar.

Olayın boş bir arazide geçmesine rağmen müdür İ.K. ve E.Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "Olayın mesai bitimi sırasında meydana geldiği, bir liseye yakın oluşu, yaya ve taşıt trafiğinin fazlalığı dikkate alındığında teşhircilik suçunu alenen işledikleri" ileri sürüldü.



2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede İ.K. ve E.Ö. hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan okul müdürü hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.