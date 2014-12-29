T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Eşcinsel ilişki'ye 1 yıla kadar hapsi istemi!

Polisin boş arazideki bir arabada seks yaparken gördüğü çift, 'hayasızca hareketlerde bulunma' ve 'teşhircilik'le suçlandı

29 Aralık 2014 19:44

Erzurum'da polislerin otomobil içerisinde seks yaparken gördüğü İ.K. ile E.Ö. hakkında dava açıldı. Türkiye'de eşcinsel ilişkinin yasalarca yasaklanmamasına rağmen iki kişi hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kişilerin boş arazide görülmesi göz ardı edilerek, iddianamede "olayın liseye yakın ve trafiğin olduğu bir yerde meydana gelmesi nedeniyle alanen teşhircilik yaptıkları" ileri sürüldü. 

Doğan Haber Ajansı'ndan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, olay, 30 Kasım günü Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki boş bir arazide meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, saat 17.30 sıralarında park halinde gördükleri otomobilin yanına yaklaştı. Polis, otomobilin arka kısmında 49 yaşındaki İ.K. ile 46 yaşındaki E.Ö.’yü seks yaparken gördü. Emniyette ifadeleri alınan İ.K. ve E.Ö., "internette tanıştıktan sonra buluşmaya karar verdiklerini" anlattılar. 

Olayın boş bir arazide geçmesine rağmen müdür İ.K. ve E.Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "Olayın mesai bitimi sırasında meydana geldiği, bir liseye yakın oluşu, yaya ve taşıt trafiğinin fazlalığı dikkate alındığında teşhircilik suçunu alenen işledikleri" ileri sürüldü.

2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede İ.K. ve E.Ö. hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan okul müdürü hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

 

ETİKETLER

eşcinselarabaerzurumpolishapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24