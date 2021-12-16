3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına önlem olarak hatırlatma dozunun, aşı takvimi üzerinden üç ay geçtikten sonra yaptırılabileceğini açıkladı. Koronavirüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden alınıyor. Peki MHRS sistemi nedir, MHRS ile Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Hatırlatma dozu için süre 3 aya indi

Sağlık Bakanı, "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir." dedi.

Aşı randevuları nasıl alınır?

Aşı randevuları MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden veriliyor.

MHRS nedir?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS ile randevu nasıl alınır?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.



MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.