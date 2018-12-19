3 doktora 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Ünye ilçesinde geçen yıl rahatsızlanınca ailesi tarafından kaldırıldığı Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybeden Doğan Gündoğdu\'nun (57) ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamladı. Hastanenin acil servisinde görevli 3 doktor hakkında \'taksirle ölüme neden olma\' suçundan dava açıldı.

Ünye ilçesinde geçen yıl Eylül ayında anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaşan yerel bir gazetenin sahibi Doğan Gündoğdu, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne getirildi. Acil serviste yanlış tedavi uygulandığı öne sürülen Doğan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Doğan Gündoğdu\'nun oğlu Ulvi Gündoğdu da aynı yıl, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek acil serviste görevli 3 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, acil serviste görevli Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö. hakkında \'taksirle ölüme neden olma\' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Ünye 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, ilk duruşma tarihi de 12 Şubat olarak belirlendi.

\'ADALET YERİNİ BULACAK\'

Babasının ölümünün ardından hukuk mücadelesi başlatan Ulvi Gündoğdu, sürecin yakın takipçisi olacaklarını ifade ederek, \"Yaşananların bizzat tanığıyım. Babama nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını gördüm. Bana göre, zamanında ve doğru müdahaleler yapılmış olsaydı, babam bugün yaşıyor olacaktı. Sürecin ilk başından beri hep savunduğum şey, \'Taksirle ölüme sebebiyet verme\' kavramıydı. Bugün gelinen noktada ise ilgililer, taksirle ölüme sebebiyetten yargılanacak. Ben ve ailem, sürecin takipçisi olacağız. İnşallah adalet yerini bulacak\" dedi.



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