3D yazıcıdan kebap ürettiler

Teknoloji ve gastronomiyi bir araya getiren Redefine Meat isimli şirket, üç boyutlu yazıcıdan bitki bazlı dana ve kuzu eti muadili üretmeyi başardı.

İsrail merkezli Redefine Meat isimli şirket üç boyutlu yazıcıdan dana ve kuzu etine benzeyen bitki bazlı ürünler ürettiklerini duyurdu.

Şirket Michelin yıldızlı restoranların menülerine de girdiklerini açıklarken, kıyma, sosis, burger köftesi ve hatta kuzu kebabı gibi ürünlerin de üretildiğini duyurdu. Ürünlerin Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve İsrail’de satışa çıktığı ve Avrupa genelinde daha farklı ülkelerde de yayılmayı planladıklarını duyurdu.

Kırmızı etin tadına ve dokusuna yakın ürünler geliştirmeyi başardıklarını açıklayan şirketin CEO’su Eschchar Ben-Shitrit, "Son haftalarda COP26 İklim Zirvesi’nde ormanların yok edilmesine karşı bir duruş oluştu. Bu sorunun en önemli sebebi kırmızı et tüketiminin artması" dedi.

3 Michelin yıldızını en genç alan şeflerden biri olan Marco Pierre White, "Redefine Meat’i yediğimde aklım yerinden çıktı. İnsanlar daha az et yemeli ama açıkçası bugüne kadar bitki bazlı et ürünleri kalite ve çeşitlilik açısından kötüydü" yorumunu yaptı.



Parça et üretmeyi başaran şirket bu sayede ürünlerinin dana etine en çok benzeyen tür olduğunu duyurdu.