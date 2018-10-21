Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Selma C., isimleri açıklanmayan 3 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Anne Selma C, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, yaşayan Selma C., cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakladı.

Ardından bileklerini kesen kadın, gürültüler üzerine eve gelen komşuları tarafından ağır yaralı olarak bulundu.

Çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1’i kız 3 çocuğun da evde yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Selma C. ise Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, evde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)