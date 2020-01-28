3 bin yıllık tarihi mağarayı bu hale getirdiler!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan 3 bin yıllık Oylat Mağarası'nın duvarları sprey boya ile tahrip edildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası durumundaki Oylat, 750 metre uzunluğunda ve 95 metre genişliğe sahip.



Mağaranın en büyük özelliği ise, astım ve bronşit hastalarına şifa olması. Yeryüzü ve yeraltı güzelliklerine hayran kalınan mağarayı, her gün onlarca kişi geziyor. Gelenler, gördükleri manzara karşısında ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



3 bin yıllık Oylat Mağarası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi. Yetkililer o kadar önlem almasına rağmen bir türlü bunun önüne geçemiyor. (İHA)