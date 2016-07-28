3 bin 49 hâkim ve savcının mal varlığına el konulması talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) açığa alınan 3 bin 49 hâkim ve savcının mal varlıklarına el konulmasını istendi.

NTV’nin haberine göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca açığa alınan 3 bin 49 hakim ve savcının mal varlıklarına el konulması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, nöbetçi sulh ceza mahkemesine yapılan başvuruda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 128. maddesi gereğince, şüpheli hakim ve savcıların taşınmazlarına, ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evrakına, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulması talep edildi.

CMK'nın 128. maddesinde "Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, diğer mal varlığı değerlerine el konulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer mal varlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, el koyma işlemi yapılabilir" hükmü yer alıyor.