-3 BAKAN İÇİN YARIN SON GÜN ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Anayasa gereği, seçim kararının alınmasının ardından 5 gün içinde görevi bırakmaları gereken Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın görevlerinden ayrılmaları için yarın son gün. Milletvekili genel seçimlerinin 12 Haziran'da yapılmasına ilişkin TBMM kararı, 4 Mart Cuma günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Anayasa'nın 114. maddesine göre, seçim kararının alınmasının ardından 5 gün içinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının görevinden ayrılması gerekiyor. Bu bakanlıklara, TBMM içinden veya dışarıdan bağımsız kişiler Başbakan tarafından atanacak. Atamanın ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılacak.