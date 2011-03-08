T24 LogoT24 Logo
Politika

3 BAKAN İÇİN YARIN SON GÜN ANKARA (A.A)

08 Mart 2011 13:09

-3 BAKAN İÇİN YARIN SON GÜN ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Anayasa gereği, seçim kararının alınmasının ardından 5 gün içinde görevi bırakmaları gereken Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın görevlerinden ayrılmaları için yarın son gün. Milletvekili genel seçimlerinin 12 Haziran'da yapılmasına ilişkin TBMM kararı, 4 Mart Cuma günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Anayasa'nın 114. maddesine göre, seçim kararının alınmasının ardından 5 gün içinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının görevinden ayrılması gerekiyor. Bu bakanlıklara, TBMM içinden veya dışarıdan bağımsız kişiler Başbakan tarafından atanacak. Atamanın ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24