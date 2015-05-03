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3 aylık bebeği çöp poşetine koyup attılar!

Üzerinde herhangi bir not bulunmayan poşete sarılı bebek Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’nden Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü

03 Mayıs 2015 01:47

Bursa’nın Orhangazi İlçesinde bir apartman girişine bırakılan 3 aylık bebek, apartman sakinleri tarafından çöp poşetinin içinde bulundu. İhbar üzerine gelen Polis Ekipleri ve 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğe hastanedeki doktorlar ve hemşireler sahip çıktı.

Arapzade Mahallesi, Orhanbey caddesi üzerinde bulunan Aydın Apartmanında, apartman sakinleri apartman girişinde siyah bir çöp poşeti gördüler. Bir süre sonra poşetten ağlama sesi gelince vatandaşlar poşeti açtıklarında poşete ve battaniyeye sarılı bir erkek bebek gördüler. Bebeğin ailesini bir süre arayan vatandaşlar anne ve babasını bulamayınca durumu polise bildirdiler.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, polis ekipleri olay yerine geldiklerinde mahalle sakinlerinin kucağındaki bebeği alarak polis merkezine götürdüler. Üzerinde herhangi bir not bulunmayan poşete sarılı bebek Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’nden Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

 

Doktor ve hemşireler sahip çıktı

 

Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan muayenesinde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan bebeğe daha sonra marketten alınan bir biberonla süt verildi. Karnının doyurulmasından sonra bebek Orhangazi Devlet Hastanesi Çocuk servisinde doktor kontrolüne alındı.

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