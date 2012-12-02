3 Aralık Dünya Engelliler Günü için 300 gönüllü ritm

Engellerin Ötesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için 300'ü aşkın gönüllünün katılımıyla sahne aldı.

Engellerin Ötesinde Derneği (EOD), Türkiye’deki her 8 kişiden birinin engelli olduğuna dikkat çekmek amacıyla organize ettiği flash mob gösterilerinin ikincisini Kadıköy'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, 300'ü aşkın gönüllünün katılımı ile gerçekleşen etkinlik, EOD Başkanı Yaşar Morpınar’ın djembe vuruşu ile başladı. Ardından gönüllüler ellerinde darbuka, def ve marakaslarıyla, alışveriş merkezinin farklı noktalarından gösteriye katıldılar.

'İletişim kurmak şart'

Gösterinin sonunda Morpınar, Türkiye’de engelli ve engelsiz bireylerin birlikte vakit geçirebilecekleri ortak sosyal yaşam alanlarının yok denecek kadar az olduğunu, bireylerin iletişim kuramadığını ifade etti.

Türkiye'deki 8.5 milyon engelli bireyin sorunlarının çözümü için ilk adım olarak iletişimin kurulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Morpınar, tüm bireylerin bu iletişim için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kendine bir başlangıç günü olarak kabul etmesini dilediğini belirtti.

Farkındalık için birlikteyiz

İki gönüllü hareketi olan 'İyilik Nerede Biz Orada' ve Engellerin Ötesinde Gönüllü Kulübü'nün güçlerini birleştirmesiyle 2012 Mart ayı içerisinde kurulan dernek, 'Farkındalık için birlikteyiz!' sloganı ile yola çıktı.

Engelli farkındalığı için birçok etkinlik ve proje kapsamlı çalışan gönüllü çalışan dernek; ilkini Ekim ayı içinde Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği flash mob gösterilerini düzenlenmeye devam edecek.