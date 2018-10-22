'2'nci Kayseri Kitap Fuarı'nı 672 bin kişi gezdi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, \'2\'nci Kayseri Kitap Fuarı\'nın \'kültür şehri\'ne yakışır tamamlandığını söyledi. Başkan Çelik, geçen sene 582 bin kişinin katıldığı fuarı, bu yıl 672 bin 524 kitapseverin ziyaret ettiğini söyledi.

\'2\'nci Kayseri Kitap Fuarı\', Büyükşehir Belediyesi\'nce Dünya Ticaret Merkezi\'nde düzenlendi. Fuar; 130\'dan fazla yayınevi ile 300\'e yakın şair, yazar ve sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fuarın, daha 2\'nci yılında sektörde marka haline geldiğini söyledi. Başkan Çelik, geçen sene 582 bin kişinin katıldığı fuarı, bu yıl 672 bin 524 kitapseverin gezdiğini söyledi. Çelik, \"Sık sık 6 bin yıllık tarihimizden bahsederken, ticaretin genlerimizde var olduğunu ifade ediyoruz. Evet, ticari genlere sahibiz; ama bizler kültür genlerine de sahibiz. Çünkü bu şehir \'Makarr-ı Ulema\' unvanını almış bir şehirdir. Biraz imkan sağlayıp üzerindeki külleri çekince altındaki cevher ortaya çıktı. Bu anlamda \'Kayseri Kitap Fuarı\'na emek veren tüm personelimize, katılımlarıyla fuarımıza renk katan şair, yazar ve sanatçılarımıza, özellikle de fuarı anlamlı, önemli ve değerli hale getiren tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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