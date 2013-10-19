2'nci kez tayin edilen Dolmabahçe Camisi Müezzini: Sürgün değil, eşimin sağlığı için

Dolmabahçe’deki Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım, Başakşehir Kayabaşı Camisi’ne geçici görevle gönderilmesinden 2 ay sonra bir kez daha yeri değiştirildi. Galata’daki Arap Camisi’ne gönderilen Yıldırım yakın çevresine, eşinin tedavisini kolaylaştıracağı için yeni görevlendirmenin “sürgün değil, tasarruf” olduğunu söyledi.

Gezi Parkı direnişi sürecinde göstericilerin, müezzinlik yaptığı Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’ne sığınmalarına izin veren, iddialara karşı “Göstericilerin camide içki içtiğini görmediğini” söyleyen Fuat Yıldırım, bir kez daha geçici olarak görevlendirildi. Yıldırım, Beyoğlu bölgesinde bulunan Galata Arap Cami’sinde görev yapacak.

Yıldırım, Gezi eylemleri sonrası hakkında açılan soruşturmanın ‘selameti için’ 2 ay önce Başakşehir Kayabaşı Camisi’ne geçici görevle gönderilmişti.

Gülden Aydın’ın Hürriyet’teki haberine göre, Yıldırım, ‘bir kez daha sürgün edildiğini’ söyleyen MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın iddiasına karşılık yakın çevresine ‘Sürgün değil, Diyanet İşleri Başkanı Görmez Hoca’nın tasarrufu” diyerek şunları söyledi:

Görmez'in tasarrufu

“Hakkımda devam eden teftişin selameti açısından, 5 aylığına Dolmabahçe’den 45 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı köyüne atandım. Eşim maalesef lösemi hastası. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyor. Görev yerimin uzaklığı nedeniyle tedavi aksamasın diye rapor almıştım. Kadrom hâlâ Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’nde. Lojmanım da caminin içinde. Diyanet İşleri Başkanı Görmez Hoca’nın tasarrufuyla, sıkıntı çekmeyelim diye hem hastaneye yakın hem de evimize 1 kilometre ötedeki Galata Arap Camisi’ne geçici görevle gönderildim.”

‘Haberler rencide ediyor’

“Eşim 8 ay kemoterapi gördü. Aldığı ilaçların tahribatları nedeniyle haftanın 3-4 günü hastaneye gidiyoruz. Hem tedavi hem de rutin kontrol için. Hakkımda çıkan haberlerde hastalığından da söz edilmesi eşimi rencide ediyor. Hastalığını unutsun diye bu seneye kadar her sene bir kursa gönderiyordum. Bu haberler yüzünden dışlandığını hissediyor. Kursa gitmedi bu yüzden.”