2'nci Abdülhamit'in çektirdiği Erzurum fotoğrafları sergilendi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, Atatürk Üniversitesi\'nde açılan, \'2\'nci Abdülhamit\'in Yıldız Albümlerinde Erzurum\' konulu fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Abdülkadir Atik ve okutman Cüneyt Korkut tarafından üniversitenin Kültür Merkezi\'nde açılan sergide, 2\'nci Abdülhamit\'in Yıldız Albümlerinde yer alan Erzurum\'a ait 46 tarihi fotoğraf yer aldı. Fotoğrafların tarihsel süreç içerisindeki yeriyle bir asır öncesine ait Erzurum yansımalarını bir araya getiren sergide, karlar şehri Erzurum, siyah beyaz karelerle ziyaretçilerini geçmişe götürerek adeta bir nostalji yaşatıyor. Akademisyen, öğrenciler ve çok sayıda kişi tarafından ilgiyle ziyaret edilen sergi 13 Ekim\'e kadar açık olacak.

İÜ İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Suat Gezgin, 2\'nci Abdulhamit\'in o dönemdeki fotoğrafçılığa önem vermesi ve bütün illerin fotoğraflarının çekilmesini istemesi ile Yıldız albümü diye bir albüm hazırlandığını söyledi. Sanata ve kültüre çok önem veren bir padişahın o dönemde Yıldız Sarayı\'nın yanması ile kurtulan tüm eserleri İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi\'ne getirttiğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Böylelikle o eserler İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde sergilenmekte. Yine ben bir araştırma esnasında bu eserleri bulunca bir Erzurumlu olarak onur duydum ve bunları Erzurum\'dan sonra görev yaptığım İÜ İletişim Fakültesi\'nde de yayınlayacağız. Umarım bu çalışmamız diğer üniversitelere de örnek olur. Şu an burada 46 fotoğraf sergilenmekte. Bu fotoğrafların bazıları İngiltere\'deki British Müzesi\'ne ve Amerika\'daki Michigan Üniversitesi\'ne gönderildiğini ve oradaki kütüphanelerde sergilendiğini görebiliyoruz. Böyleliklede o dönemde 2\'nci Abdulhamit\'in sanata, kültüre, fotoğrafçılığa çok önem vermesi nedeniyle Yıldız albümü yurt dışına yansımıştır. Bu da \'Türkiye\'nin modern ülkeler arasına girdiğini, bu çerçevede fotoğrafların çekildiğini yansıtıyor\' diyebiliriz. Böyle bir sergiyi açmaktan çok mutluyuz.\"



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